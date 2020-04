Chiquis Rivera dévoile une vidéo en souvenir de Selena et ils disent qu’elle l’a mangée

La fille de Jenni Rivera se souvient de Selena à l’occasion de l’anniversaire de sa mort Chiquis Rivera interprète à merveille la chanson “Techno Cumbia” “Pourquoi avez-vous mangé Selena?”, Lui demandent les utilisateurs

Il y a quelques heures, dans le cadre du 25e anniversaire de la mort de la «Reine du Tex-Mex, une vidéo de Chiquis Rivera, la fille de Jenni Rivera, a été divulguée, en souvenir de Selena, mais certains utilisateurs lui demandent si elle l’a mangé pour quoi joufflu que vous voyez.

Dans cette vidéo, qui est disponible sur le compte Instagram @bossbeenation et qui a jusqu’à présent plus de 11 000 vues, vous pouvez voir la fille de la défunte chanteuse Jenni Rivera interpréter la chanson “Techno Cumbia” d’une manière formidable, qui rendu célèbre “Selena et les Dinos”.

Mais plus que la grande performance de Chiquis Rivera, la tenue qu’elle porte attire l’attention, très similaire au style que Selena portait, sauf que la fille de Jenni Rivera se démarque davantage par ses fesses saillantes.

Les commentaires des internautes ont été immédiats: “Pourquoi avez-vous mangé Selena?”, “Chiquis, vous êtes belle, mais perdez du poids, très robuste. Un artiste doit être très beau sous tous les aspects »,« Elle s’est réincarnée, miracle ».

Quelqu’un d’autre a exprimé de manière très similaire: “Je suis votre admirateur, mais s’il vous plaît, vous êtes un artiste, vous devez prendre soin de votre silhouette, vous êtes jeune, il existe de nombreuses méthodes pour abaisser, RÉDUIRE !!!”.

Ses vrais admirateurs n’ont pas accordé beaucoup d’importance à ce détail et l’ont soutenue par leurs mots: “Belle”, “Toujours belle, mon amour”, “Très bien fait, félicitations”, “Ma performance préférée”, “Wow, Chiquis”, “Très jolie”, “Quel bel hommage rendu par une belle femme”, “Je l’adore”.

D’autre part, dans son compte Instagram officiel, Chiquis Rivera a partagé une vidéo où il montre sa protéine préférée de @realtakeones: “Après avoir fait l’exercice, voici comment je prépare mes shakes en utilisant tous ces ingrédients de @realtakeones”.

Avec près de 200 000 reproductions, dans cette publication, vous pouvez voir le processus que la fille de Jenni Rivera effectue pour faire ses smoothies, et surtout, sans sucre.

Les réactions de ses fans ont été immédiates, plusieurs d’entre eux ont posé des questions sur ces tremblements, même s’il y avait aussi ceux qui lui ont dit qu’il attendait avec impatience sa vidéo de musculation, à laquelle Chiquis Rivera lui a dit “bientôt”.

“C’est ma collation depuis de nombreuses années”, “Keto est le meilleur régime, je le fais”, “Est-ce que cela remplace un petit déjeuner?” Voici quelques-uns des commentaires qu’ils ont faits à la chanteuse.

Aussi, les fans de la fille de Jenni Rivera n’ont pas hésité à exprimer leur affection: “Je t’aime, bébé”, “Je t’aime de tout mon cœur”, “Tu me manques, belle”, “Je t’admire, cool”, “Je ne peux pas attendre et pouvoir te faire un câlin à nouveau »,« Tu me manques tellement mon amour »,« La reine de mon cœur ».

Les utilisateurs ont fait des observations sur les shakes qui sont pris: “Comme ils sont beaux les Chiquis, ces shakes sont très nutritifs, et si vous mettez une cuillère à café de fibres, c’est beaucoup mieux”, “Saviez-vous que si vous broyez les graines de chia dans un molcajete en tirez-vous davantage? »