Chiquis Rivera est confondu avec Thalía sur la photographie Instagram

Chiquis Rivera surprend en photographie pour sa ressemblance avec Thalía Followers la compare également avec Jennifer López Elle est critiquée pour avoir enregistré une vidéo

Janney Marín Méndez, mieux connue sous le nom de Chiquis Rivera, a totalement changé de «look» et attire désormais l’attention sur sa ressemblance avec la chanteuse mexicaine Thalía.

Chiquis Rivera, fille de la défunte, Jenni Rivera, a publié quelques photos sur son compte Instagram officiel pour promouvoir son nouveau single, «Exit Ticket»: «Touchez ramasser les restes que vous laissez. Éternellement reconnaissant, mon BILLET DE SORTIE! NOUVEAU SIMPLE! Lien dans BIO! @Amanditita @universalmusica @fonovisa, a écrit la fille de Jenni Rivera.

Sur les deux photographies, Chiquis Rivera se distingue par sa grande ressemblance avec la chanteuse mexicaine Thalía, un détail que la communicatrice Ingrid Lazper a réussi à remarquer: «Vous ressemblez à Thalía avec ce look. Super belle”.

D’autres commentaires similaires ont appuyé Ingrid Lazper: “C’est vrai, je pense la même chose,” “Vous avez raison,” Cela ressemble beaucoup à Thalia avec ce look et le profil que vous avez sur cette photo “,” “Quand je l’ai vue, j’ai pensé qu’elle était “,” je pensais que j’étais la seule à l’avoir remarqué … J’ai dit: l Thalia? “Qu’est-ce qui lui est arrivé? jiji »,« Le clone de Thalia, woooow »,« Tu ressembles beaucoup à Thalia de haut en bas »,« Chiquis magnifique comme toujours, mais la vérité sur ces photos, je pensais que tu étais Thalia, j’ai été surprise et j’ai dû vérifier si tu étais vous.

Les commentaires moqueurs n’ont pas attendu: “Je pensais que Thalia avait injecté ses lèvres.” Certains ont même utilisé l’ironie pour se moquer de la relation cachée que Chiquis Rivera avait avec le mari de sa mère, Esteban Loaiza: «Tu ressembles à @thalia mais avec la bouche double. Maintenant, quelque chose de très important: NE PAS DESCENDRE AU COUPLE COMME VOTRE MAMAN. »

Le changement de «look» de Chiquis Rivera a eu un impact sur ses followers, car il la rend plus mince et plus jeune, même, certains l’ont comparée à la chanteuse Jennifer Lopez: «Bonjour cool tu ressembles à JLo dans la versache #chiquisrivera».

Mais la plus grande ressemblance de Chiquis Rivera est celle de sa mère, «La diva du groupe». «Magnifique Chiquis, ici tu ressembles beaucoup à ta maman. Bénédictions Dieu te bénisse belle “,” Tu as l’air identique à ta mère sur ces photos “,” Cette photo me rappelle beaucoup ta maman, tu es belle “”, “” Chiquis tu es mignonne tu es belle, tu as hérité de la beauté de ta maman, la famille Rivera, toujours unie ».

Chiquis Rivera est une femme qui aime bien paraître et cherche toujours de nouvelles tenues qui la rendent différente et belle, mais elle a eu recours à des «corrections» sur son visage, qui sont remarquées par ses «fans»: «Ne soyez plus déformée mais votre visage est très joli et vous n’y ressemblez presque pas. “” Ne mettez plus rien sur votre visage. “” Magnifique, mais s’il vous plaît, ne touchez plus votre visage. “

De plus, son nouveau single, «Exit Ticket», dont il fait la promotion sur ses réseaux sociaux, a fait sensation auprès de ses fans: «J’ai adoré. Je l’ai déjà téléchargé! Je traverse Miami avec le single à part entière! »,« Magnifique, j’adore ta chanson !! Salutations du Nicaragua ». «Vous vous débrouillez très bien et vous vous améliorez de plus en plus, vous êtes tellement talentueux et incroyable. J’adore ta musique et ta personnalité… »