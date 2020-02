Chiquis Rivera fat présume que les femmes demandent à perdre du poids

Chiquis Rivera met en ligne une vidéo dans laquelle elle vante des femmes, mais il pleut Certaines personnes lui disent qu’elle a l’air grosse Ils demandent même à la fille de Jenni Rivera de perdre du poids

Chiquis, la fille de Jenni Rivera disparue, présume les femmes qui se débrouillent seules, mais quelque chose a mal tourné, ils l’ont critiquée parce qu’ils lui disent qu’elle a l’air grosse dans la vidéo et ils lui demandent même de perdre du poids. Décidément, la chanteuse obtient également les effets négatifs et positifs de ses disciples.

C’est à travers les réseaux sociaux que l’artiste a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle encourage les femmes qui atteignent leurs objectifs malgré les difficultés, il semble même que le message ait une dédicace particulière, mais c’est ce que les gens ont le moins vu et il a été bercé par son corps qui a quelques kilos en trop.

Ce n’est pas la première fois que Chiquis Rivera est critiqué sur les réseaux sociaux pour son excès de poids, car lors du téléchargement de photos, les gens le signalent immédiatement, bien que d’autres reconnaissent sa qualité humaine dans les commentaires de ses publications sur Internet.

VOIR LA VIDEO ICI

La vidéo que nous avons mentionnée peut être vue sur son compte Instagram personnel @chiquis et jusqu’à cet après-midi ce samedi 29 février, a dépassé un demi-million de vues et dépassé plus de 1500 commentaires, cependant, les points les plus critiques ont été soulevés dans @ compte de sueltalasopa, et ici nous en laissons.

Le message que Chiquis Rivera a accroché dans lequel il présume les femmes, mais qui a l’air gros, selon certains internautes, et qui lui demandent même de perdre du poids, est le suivant: «Les meilleures femmes qui n’abandonnent pas! Ces femmes qui ne se soucient pas du “ce qu’elles diront”! À ces femmes qui font de leur mieux pour aller de l’avant malgré les adversités! Merci @jennirivera de nous avoir montré que vous le pouvez! # le tromper MERCI DIEU! #ConDiosTodo ”.

Le premier commentaire critique a été le suivant: “Eh bien, je ne vois pas que vous fassiez quoi que ce soit, juste des enchères, vous feriez mieux d’arrêter de manger et de perdre du poids.”

Beaucoup de gens ont réagi à ce commentaire et l’ont appuyé comme suit: «Ça n’arrive pas», «Le même allait mettre», «Tu as raison le gars qui est vulgaire. Et du chanteur 0 »,« Oui, ça va être moi, je pense lol »,« Ce ne sera jamais comme sa mère, même s’il essaie. Hehehe, “lui ont dit de nombreuses femmes”.

D’autres personnes ont même dit qu’ils ne connaissaient pas Chiquis Rivera et ont commenté: “Qui est celui qui montre au-dessus du courant, si j’ai vu mais pas avec une nouvelle maison, le courant est emporté.”

“Trop vulgaire, il ne ressemble en rien à sa mère”, “Exactement, un courant chanceux, car il ne chante pas, et même s’il le transmet au chirurgien pour que la graisse de tous les côtés puisse passer dans les bulles, de toute façon Cela ne cesse pas d’être », lui ont reproché plus de gens.