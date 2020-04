Chiquis Rivera filtre la sale danse vidéo que son mari Lorenzo Méndez fait

La fille de Jenni Rivera laisse tout le monde la bouche ouverte Vidéo de la sale danse de Chiquis Rivera à son mari Lorenzo Méndez est divulguée La publication compte à ce jour plus de 230 000 reproductions

Chiquis bouge ses fesses. En pleine quarantaine, la vidéo est filtrée sur les réseaux sociaux de la danse sale que Chiquis Rivera, fille de la chanteuse défunte Jenni Rivera, fait à son mari, Lorenzo Méndez, qui était ravi du détail.

Cette publication, qui compte à ce jour plus de 230 000 reproductions, est visible sur le compte Instagram officiel de Lorenzo Méndez. De plus, plus de 28 000 personnes l’ont “aimé”, parmi eux, le journaliste argentin Javier Ceriani, animateur de Chisme No Like.

En seulement 15 secondes, Chiquis Rivera peut être vu dans la cuisine accroupi, révélant son arrière proéminent ajusté dans un pantalon de sport, qu’il secoue d’un côté à l’autre, à quel point vous pouvez entendre une voix dire: “Ne regardez rien d’autre, combien ils sont riches, combien ils sont riches.”

La fille de la regrettée chanteuse Jenni Rivera est émue par la flatterie, mais elle ne comptait pas sur le fait que son mari, Lorenzo Méndez, faisait référence à des biscuits fraîchement préparés. Il prend l’un d’eux et dit: “Merci beaucoup.”

Pendant son départ, Chiquis Rivera lui fait une forte revendication: “Oh oui, mais après un moment tu vas adorer, taxi …” et il le frappe dans le dos.

Lorenzo Méndez invite ses followers: “Suivez-nous sur @tiktok ChizoFam” et les réactions ont été immédiates.

“Hahaha, vous passez en revue mon frère, maintenant punissez-le, belle-sœur, ne lui donnez pas de biscuits”, ce à quoi le mari de Chiquis Rivera a seulement répondu: “Salutations, mon Rodri.”

“Oh ouais, après un moment tu vas vouloir des ‘cookies?’ Bénédictions “,” Après un certain temps, vous allez adorer “,” Après un certain temps, vous marcherez derrière “,” Arrêtez de mentir, vous savez que vous en vouliez “”, “Plus tard, ils ne vous donneront pas votre cookie préféré, à droite @chiquis , hahaha »,« Haha, ils sont fous, je les aime ».

Un adepte de Lorenzo Méndez a fait l’observation suivante: «Dommage, mais bon @ lorenzomendez7, si vous les avez très jolis, envie du bien !!! Salutations, je les aime !!! ”.

“Après un certain temps, vous adorerez @ lorenzomendez7 et ils ne vous donneront pas, hein”, “Après un certain temps, il demandera la récompense des fleurs, haha”, “Pin … Lorenzo, je vous aime”, “Castígalo por pasadizo”, vous pouvez lire dans plus de commentaires.

Un internaute a envoyé un message énergique à la fille de la regrettée chanteuse Jenni Rivera: “Vous n’en connaissez pas d’autre, Chiquis, à part bouger votre nalg …, quel moyen d’attirer l’attention”, tandis que quelqu’un d’autre a dit: “Belle femme.”

Il semblait que les commentaires des utilisateurs ne se termineraient pas: “Ces cookies qui fascinent M. Méndez”, “Pin … nalg … avez-vous, mija”, “Hahaha, les cookies ou le cul de Chiquis?”, “Hahaha, il sait qui ne parle pas de cookies !!! Que le pendule ne soit pas fait … “,” Heavy pujona, veut être comme sa mère, jamais “,” Le Chiquis a un bon cul “,” Bon, double plaisanterie, je pensais qu’il voulait dire autre chose. Bénédictions à vous deux. “