Chiquis Rivera Jenni Rivera Lorenzo Méndez est en lune de miel

Il y a des rumeurs d’une prétendue crise entre Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez Ils attribuent l’éloignement qu’il ne travaille pas et que son ex, Claudia Galván intervient, les gens lui demandent de trouver un emploi et ils ne prédisent pas un avenir ensemble

Les rumeurs sur une éventuelle rupture ou de mauvais moments entre Chiquis, la fille de Jenni Rivera et son mari, Lorenzo Méndez, gagnent en force selon un post publié par le compte Instagram scandaleux, car ils seraient tous deux distanciés.

Selon l’administration du compte, le couple pourrait traverser une crise car après avoir passé quelques jours pour le carnaval de Mazatlan, à leur retour à Los Angeles, ils n’étaient plus vus ensemble. La publication montre une photographie des deux dans un aéroport, sans préciser de date et de lieu.

Cependant, ils ne sont pas vus se tenant par la main et ne posent que pour la caméra. En arrière-plan, vous pouvez voir un jet pendant qu’ils transportent des bagages légers. Depuis qu’ils sont ensemble, une bonne partie des adeptes de la fille de Jenni Rivera ne croit pas que l’amour soit vrai, du moins de Lorenzo Méndez et la critique a toujours été à l’ordre du jour.

Les informations et les commentaires des adeptes sur une prétendue crise dans la relation de Chiquis Rivera et son mari peuvent être vus sur le compte Instagram de @escandalo_o qui, jusqu’à l’après-midi du 9 mars 2020, a eu plus de 230 réactions de ma part Comme et était sur le point d’atteindre 50 commentaires.

Le message qui était accroché à côté de la photo dit de manière textuelle ce qui suit: «Eh bien, ils me disent que ce couple a des problèmes et qu’ils sont quelque peu distancés depuis leur retour de Mazatlan (c’est pourquoi ils ne se sont pas réunis LA) … et que l’une des raisons est pour l’argent, ce sera parce que Lorenzo n’a pas travaillé dur et une autre pour l’ex de Lorenzo #ClaudiaGalvan me dit que ce n’est pas que les choses vont aussi bien entre eux 3 qu’ils nous font croire … que tout n’est pas rose ».

Les gens ont immédiatement commencé à donner leur avis sur la supposée rumeur: «Ces choses arrivent. Même dans les meilleures relations. Surtout ces premières années. Bonne chance à eux et qu’ils pourront refaire surface avec succès. »

«Cela semblait venir», «Claudia est toujours un problème», «Se battre pour le droit de sa fille n’est pas un problème», «Cela ne cessera jamais d’être un problème. Lorenzo a couché avec elle pendant qu’elle était avec Chiquis. Quelque chose comme ça n’est pas pardonné ou oublié si vite », ont déclaré certaines personnes, soulignant qu’ils pensaient que l’ex de Lorenzo Méndez était responsable de la distanciation.

Quelqu’un d’autre a seulement réussi à dire ce qui suit: «Pos ou mode. Elle connaissait tout le fardeau qu’il avait apporté. Il le voulait ainsi et il se plaint maintenant. Yikes Très bien, sa mère lui a dit de ne pas jouer avec quelqu’un qui avait des enfants. Ops. ” Une personne a répondu au message suivant: “Beaucoup de raisons, mon mari n’a pas eu d’enfants, mais l’ex comme menton … haha.”

Un suiveur plat a prédit un mauvais avenir pour le couple: “Ceux-ci ne dureront pas ce qui commence mal finit mal”.