Chiquis Rivera Lorenzo Méndez Claudia Galván nouveau galant

Claudia Galván, ex-mari de Chiquis Rivera, montre sa «vengeance» sur les réseaux sociaux Présente sa nouvelle galante et montre à Lorenzo Méndez qu’il n’est plus seul Immédiatement les gens ont critiqué le fait et certains ont dit qu’ils ne savaient pas qui elle était

Claudia Galván, l’ex de Lorenzo Méndez, le mari actuel de Chiquis Rivera, montre sa “vengeance” sur les réseaux et annonce qu’elle a déjà un nouveau coup de cœur, selon une vidéo qui a monté sur son compte Instagram et reproduit certains des médias tels que Drop the Soup via le même réseau social.

La belle femme apparaît dans la matière à côté d’un homme qui lui embrasse la bouche et un cœur rose est visible sur l’image. Le fait se passe dans une tanière et on voit que des regards entre eux sort le feu, il s’ensuit que la «vengeance» de Claudia Galván a été lancée en exhibant son nouveau coup de cœur, pour oublier Lorenzo Méndez, aujourd’hui mari de Chiquis Rivera.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Claudia Galván avec un homme portant une casquette, tout en profitant d’une nuit de boîte de nuit, en arrière-plan, vous pouvez voir plusieurs personnes et une mélodie. À un moment donné, l’ex de Lorenzo Méndez s’est tourné avec lui et ils ont planté un énorme baiser qui a probablement été entendu jusqu’à la maison où il vit avec Chiquis Rivera.

VOIR LA VIDEO ICI

Le matériel où il est clair que Claudia Galván a déjà un nouveau galant peut être vu dans le compte personnel de @sueltalasopatv et en plus d’observer une photo du nouveau couple, comme un moyen de commencer sa “revanche” pour la rupture qu’elle a eue avec Lorenzo Méndez, qui est maintenant dans les bras de Chiquis, la fille de la Diva de la Banda, Jenni Rivera.

Une femme a célébré le fait et a déclaré: “Comme cela cesse de déranger Lorenzo et Chiquis.” A quoi une personne a répondu: “Ils sont déjà amis et ne les ont pas dérangés, Lorenzo allait la chercher ivre.” Puis la première personne a expliqué: “Quelle que soit maman, tout le monde veut être comme ce jour heureux.”

Quelqu’un d’autre a donné son avis sur la situation entre Claudia Galván, l’ex de Lorenzo Méndez, le mari actuel de Chiquis Rivera et a déclaré à propos de son nouveau coup de cœur: “Lorenzo quittera bientôt Chiquis, vous verrez au revoir.” Et une autre personne a répondu: “Il ne l’aime pas, il s’est marié par publicité et parce que sa famille le lui a demandé.”

Même une personne l’a tellement critiquée qu’elle a dit: “Elle tombe amoureuse de tout.”

Mais l’insulte la plus forte est venue d’un utilisateur qui l’a catalogué comme suit: “En fait, c’est un serveur de sexe.” Puis une personne a commenté: “Oh mon Dieu et vous en avez la preuve pour parler comme ça, je sais que c’est un danseur, ou est-ce que les danseurs pour vous sont des serviteurs sexuels.” Puis l’homme du premier commentaire a répondu: “Vous pouvez dire que vous n’y êtes jamais allé … Tout le monde les donne à qui ils veulent, gratuitement ou payant, le but n’a pas de nom, oh non, oui c’est vrai.”

Dans la publication où Claudia Galván apparaît avec un nouveau galant, une autre photo d’elle est vue avec lui, de sorte que, peut-on dire, la «revanche» commence contre son ancien Lorenzo Méndez, qui est à côté de Chiquis Rivera.