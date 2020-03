Chiquis Rivera montre ses jambes en minijupe en cuir

La fille de Jenni Rivera surprend ses fans Instagram Chiquis Rivera montre ses jambes dans une minijupe en cuir “Je vais dîner avec mon rendez-vous imaginaire”, dit-elle dans la publication.

Janney Marín Rivera, mieux connue sous le nom de Chiquis Rivera, fille de la regrettée chanteuse Jenni Rivera, a laissé ses adeptes bouche bée en montrant ses piernotas dans une minijupe en cuir, réveillant les passions basses, ainsi qu’en portant un chemisier imprimé animal décolleté.

«Je vais dîner avec mon rendez-vous imaginaire. Aidez-moi à choisir quelle tenue porter », explique la chanteuse dans cet article qui est disponible sur son compte Instagram officiel, dans lequel elle est également vue dans une robe noire ajustée qui montre une de ses jambes.

Il convient de noter qu’il s’agit d’une collaboration payante, Chiquis Rivera en profite donc pour partager les codes des vêtements, en plus d’offrir des remises.

Jusqu’à présent, ces photos téléchargées par la fille de Jenni Rivera, née le 26 juin 1985, comptent plus de 100 000 likes. Ses fans n’ont pas tardé à lui écrire, tout comme Rosie Rivera, sœur de Jenni Rivera, qui lui a dit: «J’adore ces tenues !!! Chaleur », à laquelle Chiquis Rivera a dit:« Merci, tante !!! ».

De plus, sa grand-mère, Mme Rosa, lui a écrit: «Tu m’apportes quelque chose. Allez-vous m’emmener? », À quoi un fan a répondu:« Ne vous inquiétez pas, le dîner est imaginaire, alors vous y allez aussi, mais imaginez un super ».

“Tu es si belle, maman”, “Tu es si parfaite”, “Merveilleux, je vivrais dans ton placard”, “N’y va pas”, “Belle”, “Tu es littéralement la plus belle”, “Mon cool”, “Je t’aime »,« Le saint patron », peut être lu dans certains commentaires.

Il convient de rappeler que Chiquis Rivera a fait ses débuts dans le show-business en 2014 avec le single «Paloma blanca», gagnant immédiatement des milliers de followers grâce à son indéniable talent.

La flatterie pour la fille de Jenni Rivera n’arrêtait pas de venir: “Tout te va bien”, “Je ne peux pas être si brillant”, “Bébé, une telle beauté n’est pas normale”, “La plus cool”, “Si tu sais que tu maître, non? De toute mon âme “,” Tu ressembles beaucoup à ta maman “.

Il ne manquait pas d’admirateur qui “chuleu” ses piernotas: “Oh, Chiqui, avec beaucoup de respect, vous avez de très belles jambes.”

“Non maman … !!! Vous êtes l’exemple clair que la perfection existe. Tu es le plus cool, Jann “,” Tu vas trop loin en tant que déesse “,” Tu es tombé en panne de papier … mais là où tu es venu enveloppé, chérie “,” Il n’y a pas de tenue qui te va mal. Tout te semble beau, mais tu veux une réponse et j’aime mieux 1 bébé. »

Les flatteries de la chanteuse Chiquis Rivera semblaient sans fin: “Mais quel grand corps”, “Wow, mon amour, quelle douce maman”, “Tu es belle avec quoi que ce soit, mais je pense que 1 est l’après-midi et les 2 si c’est une soirée “,” Bébé, avec ton corps, tout te va bien “,” Maman, j’aime ta tenue “,” Tu es magnifique, quel beau corps “,” Magnifique et captivant mes Chiquis “.

Un admirateur de la fille de Jenni Rivera ne voulait rien sauver et a dit: “De plus en plus savoureux.”

Filed Under: Chiquis Rivera Piernotas