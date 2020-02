Chiquis Rivera se moque de ceux qui l’envient pour “jolie et fessée”

La fille de Jenni Rivera se moque de ceux qui l’envient pour la jolie et la fessée Chiquis Rivera ne comptait pas sur quelque chose qui ne va pas Les utilisateurs lui disent que c’est plus “jambon” que fesses

Avec un ton particulier, Chiquis Rivera présente son bouclier contre ceux qui l’envient pour “jolie et fessée”.

Dans le compte Instagram officiel d’Univisión, vous pouvez voir une vidéo dans laquelle la fille de Jenni Rivera dit: “Ces lentilles me protègent de la frustration, de l’envie, de la jalousie parce que je suis jolie et fessée”.

VOIR LA VIDEO ICI

Dans cette même vidéo, qui compte plus de 140 mille reproductions, il est dit que Chiquis Rivera a été critiqué plus d’une fois pour son apparence physique, et cette fois, il a montré l’accessoire ostentatoire avec lequel il se protège des envieux.

«Bonjour, voyez-vous ces glamour, belles, belles lentilles de Paris? Eh bien, regardez-les, venez ici, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés: ces verres me protègent des frustrés, des envieux, des jaloux parce que je suis jolie et fessée », explique la fille de Jenni Rivera.

De plus, Chiquis Rivera a envoyé un message aux critiques: “Aux critiques, je dis au revoir, au revoir.”

Les réactions des utilisateurs n’ont pas attendu, mais contrairement à ce que Chiquis Rivera attendait, ils l’ont encore plus critiquée:

“Enviez-vous ce jambon?”, À quoi de nombreux internautes ont répondu avec des emojis rieurs, “Hahahaha nalgona?” Jambon pur, accompagné d’un emoji d’un petit cochon, tandis qu’un autre internaute a envoyé un message à la fille de Jenni Rivera: «Humilité Chiquis, que chacun à son goût, on peut croire que vous êtes belle, mais pas pour tout le monde “

«Je suis une femme, j’ai 41 ans, 2 filles, je ne fais pas de régime ni d’exercice et je ne suis pas aussi grosse et cellulite qu’elle», «Envie» ou le mari qu’elle a. Je ne suis pas maigre, mais je ne suis pas comme elle, et je ne fais ni exercice ni régime “,” Comme elle aime se ridiculiser, hahaha “,” La vérité peut être tout, sauf l’envie, sinon. “

Les commentaires et questions adressés à Chiquis Rivera n’arrêtaient pas: «S’il y a quelqu’un qui envie cette dame? Est-ce net? »,« Je ne sais pas de quoi elle est jolie »,« Étudiez pour qu’ils ne croient pas qu’avoir des fesses et être jolie vous rend belle, haha ​​»,« Pauvre frustrée, ma fille, qui va vous envier, quelle est la vôtre C’est la vôtre, qui va vous l’enlever?

Il y avait un utilisateur qui est venu défendre la fille de Jenni Rivera: «Et tous ceux qui la critiquent et lui disent que la graisse doit être comme JLo, ils sont envieux parce qu’ils commentent avec tant de mépris et de haine, leur vie doit être si ennuyeuse et déprimante , vivre et laisser vivre les femmes », auxquelles ils ont répondu:« (NON) en fait, au moins je ne suis pas du tout comme JLo! Mais je ne passe pas par la vie à vivre ce que les autres pensent de moi (comme elle et sa famille), et si elle s’expose de cette façon, pourquoi les autres sont-ils mauvais? Je ne comprends pas!!!”.

«Autrement dit, on ne peut pas dire la vérité car c’est déjà de l’envie, s’il vous plaît !!! Femme ridicule, sans aucun talent qui ne vit que des scandales. »