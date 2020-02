Chiquitita Chronicle Valentine’s night. Le contrôle a été perdu pendant la nuit

Chronique: La Chiquitita a perdu le contrôle pendant la nuit de la Saint-Valentin. La police ne peut pas croire ce qui est arrivé à toutes les personnes présentes. Les personnes impliquées pourraient être arrêtées et faire face à des accusations criminelles, ont averti les autorités.

Chiquitita Chronicle Valentine’s night. Les autorités du comté de Gwinnett ont ouvert une nouvelle enquête contre la discothèque Chiquititas, une discothèque géorgienne populaire car elles viennent d’apprendre qu’une série d’actions «embarrassantes» et même illégales se sont produites à l’intérieur.

Et c’est que le soir de la Saint-Valentin, les administrateurs de l’entreprise ont eu l’idée de faire un concours appelé Kamasutra et ont offert 500 $ au couple qui avait le plus l’air lors de cette «soirée d’amour».

Ils ont placé un lit, l’ont décoré de manière très “romantique” avec les couleurs rouges et blanches typiques de cette fête et l’ont orné de draps, rideaux et oreillers.

Au début, tout était dans des limites normales, car beaucoup de gens, dont certains en état d’ivresse évidente, ont commencé à danser avec des filles qui travaillent au bar.

Cependant, avec le passage des heures et la chaleur des boissons, la situation à Chiquititas a commencé à dépasser les limites, car certains des candidats incités par certaines serveuses ont commencé à se déshabiller.

Dans les images que nous recevons exclusivement, vous pouvez voir comment les femmes avec leurs robes rouges traditionnelles retirent d’abord leurs chemises, puis baissent leur pantalon et enfin manipulent leurs parties génitales ou les motivent à les toucher.

Mais la chose n’y est pas arrivée. Après minuit, tout est devenu incontrôlable et ce qui a été vécu plus qu’un perreo avec des personnes à moitié nues, était littéralement un acte sexuel en public.

Les mêmes policiers, après avoir analysé les vidéos, m’ont dit que c’était de la pornographie et qu’ils avaient littéralement fait une orgie puisqu’il y avait deux couples nus sur ce lit en même temps.

Dans ces images “honteuses”, on peut voir comment certaines des serveuses qui étaient de service ce soir-là placent leurs parties intimes sur le visage des clients, au vu de toutes les personnes présentes.

Dans d’autres vidéos, vous pouvez même voir le manager, qu’ils identifient comme Lizzette acclamant la fête avec une main tenant le microphone et avec l’autre fessant les clients ou abaissant ses mémoires pour rendre l’acte plus excitant.

Au final, tout s’est terminé comme prévu. Apparemment, les revenus de l’entreprise ont dépassé les attentes et il semblerait que tout le monde soit rentré heureux, mais en réalité ce n’était pas le cas.

À l’écriture de Monde hispanique dès les premières heures du 15 février, plusieurs des vidéos de clients qui sont arrivés à l’établissement pour s’amuser, mais qui ont été stupéfaits et même terrifiés par ce qu’ils devaient y vivre cette nuit-là, sont arrivées.

Les plaignants m’ont dit qu’ils n’avaient jamais été témoins d’un acte aussi explicite dans un lieu public et m’ont demandé d’ouvrir une enquête à cet égard.