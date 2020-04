Chloroquine, COVID-19 et Lupus – Scientific American Blog Network

L’annonce récente selon laquelle la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé «l’usage compassionnel» de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de coronavirus a suscité des émotions mitigées dans le monde entier. Alors que beaucoup ont salué cette décision comme une évolution bienvenue dans la recherche de thérapies contre la pandémie de COVID-19, certains trouvent les nouvelles préoccupantes.

La chloroquine est une drogue de synthèse introduite dans les années 40. Il fait partie d’une importante série d’agents chimiquement apparentés appelés dérivés de quinoléine. L’hydroxychloroquine est un composé apparenté qui a été introduit en 1955. Les deux médicaments sont utilisés dans le traitement des maladies tropicales telles que le paludisme et l’amibiase. Mais ils sont également utiles dans le traitement de diverses affections cutanées et maladies des articulations telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. C’est la source d’appréhension des médecins travaillant dans les économies en développement.

Le lupus est une maladie auto-immune qui peut toucher presque tous les organes du corps. Bien qu’il affecte quatre fois plus de personnes d’ascendance africaine que de race blanche, le lupus est largement sous-diagnostiqué chez les Africains. Cela est probablement dû au fait que quelque chose appelé la théorie du gradient de prévalence suggérait précédemment que l’occurrence du lupus augmentait progressivement à mesure que l’on s’éloignait de l’Afrique équatoriale. Elle a estimé que le lupus était pratiquement inexistant en Afrique.

Outre la faible sensibilisation et le sous-diagnostic sur le continent africain, des facteurs environnementaux tels que la carence en vitamine D en Occident ont été supposés expliquer ce paradoxe apparent. La réponse immunitaire aux infections endémiques ainsi que l’utilisation généralisée de la chloroquine pour le traitement du paludisme pourraient protéger contre les maladies auto-immunes. L’amélioration des connaissances concernant le diagnostic du lupus et d’autres affections auto-immunes en Afrique subsaharienne a renversé la théorie du gradient de prévalence. Cependant, de nombreux cas restent non diagnostiqués en raison de la pénurie de rhumatologues dans la région.

De même, très peu d’attention est accordée au lupus chez les enfants africains. Cela peut être particulièrement vrai au Nigéria. Le lupus pédiatrique représente 10 à 20% de tous les cas et est associé à une gravité plus élevée de la maladie, à des lésions organiques plus importantes et à une mortalité globale accrue. Malheureusement, les récents critères de lupus publiés en 2019, bien que destinés à améliorer le diagnostic et précocement, le traitement pourrait conduire à un sous-diagnostic dans les milieux moins développés où le test de dépistage des anticorps de base n’est pas disponible ou trop cher.

L’insuffisance rénale est une complication redoutée de maladies courantes à l’échelle mondiale telles que le diabète et l’hypertension. D’autres maladies telles que le VIH et le lupus affectent fréquemment les reins. Dans l’ensemble, l’insuffisance rénale est connue pour être plus grave chez les personnes d’origine africaine. Chez les enfants, la maladie rénale associée au lupus affecte 20 à 80% des patients atteints de lupus juvénile et 10 à 50% évoluent vers une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse.

La double tragédie du lupus et de l’insuffisance rénale n’est pas seulement une préoccupation étant donné la mortalité plus élevée, mais en ce qui concerne l’augmentation de la morbidité et des coûts de traitement. Les données disponibles indiquent que les coûts directs annuels moyens du traitement du lupus varient de 13 735 à 20 926 $ par patient aux États-Unis, 4 232 $ au Royaume-Uni et 9 279 $ au Japon. Des estimations similaires pour l’Afrique ne sont généralement pas disponibles, et bien qu’elles devraient être inférieures, le traitement reste hors de portée pour la plupart des patients.

Outre le fardeau économique important, le malheur du lupus est unique en ce qu’il affecte principalement les femmes en âge de procréer – les femmes qui sont au cœur de leur famille. Chez les patients sud-africains atteints de lupus, la douleur, la fatigue et les problèmes esthétiques affectent négativement la capacité mentale, le fonctionnement social, l’acquisition d’un emploi et la santé sexuelle. Ces faits créent des défis importants pour les familles.

La pression sur les relations conjugales est énorme, car les patients malades sont incapables de prendre soin de leur conjoint et de leurs enfants. Il y a aussi la difficulté supplémentaire de choix tels que le don d’organes pour les proches souffrant d’insuffisance rénale. Sachant que les parents au premier degré présentent un risque de maladie jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la population générale, les décisions de transplantation deviennent donc non seulement risquées, mais elles peuvent potentiellement changer la vie.

Alors que la pandémie de coronavirus fait rage et que le monde se bat pour la maîtriser, il existe un profond sentiment d’anxiété chez les médecins et les patients atteints de lupus. COVID-19 présente un nouveau risque professionnel pour les médecins, tandis que les patients atteints de lupus sont plus à risque en raison de leur système immunitaire affaibli. Au-delà de ceux-ci, on craint également de plus en plus que la chloroquine et l’hydroxychloroquine, qui étaient des traitements relativement bon marché pour le lupus et le paludisme, deviennent bientôt indisponibles parce que ces médicaments sont stockés ou détournés pour traiter les patients COVID-19 dans le monde développé.

Le diagnostic précoce et le début rapide du traitement du lupus restent le meilleur moyen de prévenir les complications comme l’insuffisance rénale. Un meilleur accès aux soins et un financement accru de la recherche en santé, en particulier dans les pays les plus pauvres, réduiront le fardeau du lupus au niveau de la population. Au-delà de tout cela, maintenant plus que jamais, les familles et les systèmes de santé du monde entier doivent travailler ensemble non seulement pour vaincre le COVID-19, mais pour assurer la disponibilité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine aux patients des pays en développement.

