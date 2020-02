Christian Bach, actrice argentine naturalisée, est apparue dans un film sensuel

L’épouse de l’acteur mexicain Humberto Zurita a joué dans le film Deseo en 2013 Dans ce film, Christian Bach a joué La Dame Le 26 février prochain marque le premier anniversaire de la mort de l’actrice

Christian Bach nu! En tant que «Lady» sensuelle, l’actrice Christian Bach, décédée le 26 février 2019, a joué dans le film Deseo en 2013.

Dans ce film, réalisé par Antonio Zavala Kugler, “Francisco est un marin qui voyage pour rendre visite à sa sœur, mais sur son chemin, il a une rencontre décontractée avec une adolescente prostituée qui est pourchassée par certains hommes.”

L’actrice Christian Bach était accompagnée dans cette comédie dramatique par Ari Borovoy, membre du groupe OV7, Pedro Damián, Paulina Gaitán et feu Edith González, ainsi que la chanteuse Lila Downs, Paola Núñez, Gerardo Taracena, Leonor Varela et Geraldine Zinat.

Christian Bach nu!

Desire montre «la vie quotidienne de personnages comme la dame, l’actrice et d’autres, qu’au cours de l’histoire les deux vies sont traversées par des événements différents nous donnant des moments agréables en passant par plusieurs classes sociales pour enfin nous donner une fin heureuse pour un protagoniste et triste pour un autre. “

Le film, qui selon le réalisateur est basé sur Reigen, une pièce de théâtre de l’Autrichien Arthur Schnitzler, est un mélange d’événements inattendus qui “vous tiendra en alerte” et à la fin, il a une fin ironique amère.

Dans la bande-annonce disponible sur YouTube, les fans de Christian Bach ont fait tout leur possible pour féliciter l’actrice: «Plus mature, plus chérie. Magnifique, “” Magnifique et extrêmement sexy mon amour platonique … “,” Que la vie est très belle. “

Un autre utilisateur n’a pas oublié une action que l’actrice effectue au début de la bande-annonce: “Cet appareil qui attrape dans la baignoire et simule un microphone est un gode, un vibrateur, un sextoy.”

Christian Bach nu!

Quelque chose qui attire l’attention, c’est que Christian Bach fait la synchronisation labiale de la chanson “Je veux un peu de sucre dans mon bol”, très sensuelle.

Christian Bach nu!

Née sous le nom d’Adela Christian Bach Bottino à Buenos Aires, Argentine, le 9 mai 1959, mieux connue sous son nom de scène Christian Bach, elle était une actrice et productrice mexicaine naturalisée au Mexique.

Elle a été mariée à l’acteur mexicain Humberto Zurita de 1986 jusqu’au jour de sa mort, le 26 février 2019, avec qui il a eu deux enfants, Sebastián et Emiliano Zurita Bach. La cause de sa mort était un arrêt respiratoire.

Elle a déménagé au Mexique en 1979 pour faire une carrière d’actrice, après avoir obtenu son diplôme d’avocate, après cinq ans d’études. Christian Bach s’est fait connaître grâce au réalisateur et producteur de cinéma et de télévision Ernesto Alonso.

L’actrice a commencé à travailler dans de petites productions et dans des films, jusqu’à ce qu’elle obtienne un petit rôle dans le feuilleton Les riches pleurent aussi. En 1980, elle travaille au feuilleton Soledad, avec Libertad Lamarque, dans laquelle elle rencontre qui sera son mari, Humberto Zurita.

Il a obtenu son premier rôle principal trois ans plus tard, dans Hate Weddings. En 1986, a joué avec Humberto Zurita le feuilleton De pura sangre.