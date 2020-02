Christian Bach et Humberto Zurita ont surmonté une prétendue infidélité

Apparemment, l’actrice Lorena Rojas était la troisième dans la discorde Le couple formé par Christian Bach et Humberto Zurita était marié depuis plus de 30 ans De leur union, ils ont procréé deux enfants, Emiliano et Sebastián Zurita Bach

Humberto Zurita infidèle? Quelques jours après le premier anniversaire de la mort de Christian Bach, une actrice argentine naturalisée mexicaine, décédée d’un arrêt respiratoire, les rumeurs d’une prétendue infidélité de son mari, Humberto Zurita, refont surface.

Selon des informations du magazine Who, l’infidélité s’est produite en 2004, lorsque Humberto Zurita a coïncidé avec l’actrice Lorena Rojas (décédée en 2015 en raison d’un cancer du foie à 44 ans à Miami, en Floride), dans le feuilleton “Thief of Hearts”, produit par Epigmenio Ibarra, qui a également fondé la société de production télévisuelle Argos Comunicación.

C’est à cette époque que des photographies publiées par un magazine d’émissions ont commencé à circuler dans lesquelles Humberto Zurita et Lorena Rojas se seraient retrouvées dans une situation compromettante et d’où les rumeurs d’une prétendue infidélité de sa part.

Cependant, quelques années plus tard, Christian Bach, lors d’une entrevue de semblant avec Mónica Garza dans son programme télévisé «Azure Stories», a clarifié la situation et a dit qu’elle et ses enfants, Emiliano et Sebastián, savaient comment ils étaient. des magazines qui se consacraient à publier des choses qui n’étaient pas vraies pour vendre.

Pour sa part, l’acteur Humberto Zurita a indiqué que la chose la plus importante dans leur relation était la confiance entre eux, mais aussi leur propre confiance, le respect et la connaissance de la personne qui devient leur partenaire.

Dans cette émission de “Crimped Stories”, les deux ont dit qu’ils n’avaient jamais pensé à se séparer, précisant que leurs séparations avaient été quand ils devaient se séparer pour travailler.

“Je n’ai jamais été au point de me séparer de Christian, nos séparations sont géographiques parce qu’elle travaille, parce que je travaille mais en elle et en moi il n’y a pas eu de moment de crise qui nous amène à penser au divorce”, a expliqué Humberto. Zurita à Monica Garza lors de l’interview.

Bien que les deux aient toujours mené leur vie personnelle loin des réflecteurs de la presse, l’actrice argentine Christian Bach a clairement indiqué que la raison pour laquelle ils sont ensemble va au-delà des situations formelles, se référant à un mariage. Au contraire, il a assuré que son contrat venait du cœur.

«C’est vraiment un contrat qui vaut Humberto et moi. Nous ne regardons pas certains types de choses, notre contrat est plus ici, du fond du cœur », a déclaré Christian Bach.

À l’époque, l’actrice Lorena Rojas a également nié catégoriquement qu’une relation amoureuse entre elle et l’acteur Humberto Zurita avait eu lieu, car à cette époque, elle avait peu à se marier avec Patrick Schnaas, avec qui elle est restée mariée jusqu’en 2008. Lorena Rojas Il a épousé l’homme d’affaires espagnol Jorge Monje deux jours avant sa mort.