Christian Bach se souvient d’un an après sa mort par Mundo Show

L’actrice consacrée a développé un travail artistique ardu en Argentine, au Mexique et aux États-Unis. Christian Bach était avocat en Argentine, actrice et productrice de feuilletons à succès. Sa lumière réussie s’est éteinte le 26 février 2019, laissant un héritage artistique impressionnant.

La lumière réussie de la belle Christian Bach Il a explosé le 26 février 2019 à Mexico, laissant un héritage artistique impressionnant sur les scènes internationales.

Ainsi, les chauffeurs Jorge López et Ale Zapata, de l’émission Mundo Show, diffusée sur la plateforme numérique Mundo Hispánico, lui ont rendu un chaleureux hommage à l’occasion de son premier anniversaire de décès.

Près d’un an après sa disparition physique, des milliers de beaux fans Christian Bach il se souvient d’elle comme d’une femme talentueuse qui aimait sa carrière dès le premier jour où elle a décidé de mettre de côté l’exercice juridique après cinq ans d’études universitaires, pour écouter les mots; lumière, caméra et action.

Sans aucun doute, ce fut une décision très difficile pour la toujours belle Christian Bach, qui, à cette époque, était basé dans son pays natal, l’Argentine, où il a combiné sa passion artistique avec sa carrière juridique.

Étant la fille d’Adela Adamowa Bottino, considérée comme la première danseuse du théâtre Colón en Argentine, la belle Christian Bach, née à Buenos Aires le 9 mai 1959, elle avait l’air fière de jouer dans ses premiers feuilletons à Buenos Aires.

Capturez le monde hispanique

Au pays du tango, la belle Christian Bach a commencé à apparaître dans les feuilletons “L’amour a un visage de femme” et “Brigade en action”, avec la participation d’éminents talents argentins.

Un nouveau défi frappe à votre porte

Caractérisé par son énorme talent, la belle Christian Bach, Après ses premiers succès sur le petit écran d’Argentine, un nouveau défi a décidé de se confronter pour explorer d’autres scénarios.

Cette fois, dans le pays aztèque du Mexique, où le camp de travail était brillant et compétitif.

Je ne regarde pas en arrière, en Argentine, ils ont fait leurs premiers pas dans le théâtre, mais à Mexico, il a réussi à figurer parmi les meilleures actrices.

Des sources documentaires indiquent que, grâce au seigneur des feuilletons Ernesto Alonso, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision renommé du Mexique, Christian Bach, C’est devenu connu.

L’Argentin a commencé à travailler dans de petites œuvres au cinéma et en 1979 a réalisé une brillante participation au feuilleton “Los Ricos aussi pleurer”.

Photo / Capture du monde hispanique

D’autres feuilletons faisaient également partie de son vaste programme artistique dans le pays aztèque tels que; Soledad, Bodas de haine et déjà en 1986 a joué dans le feuilleton “De pura sangre” avec l’acteur mexicain, Humberto Zurita, avec qui il a trouvé l’amour.

Vie personnelle et nouveaux projets

Christian Bach Elle a été éblouie par l’acteur, producteur et réalisateur mexicain Humberto Zurita, avec qui il s’est marié en 1986.

De cette relation sentimentale, ils ont eu deux enfants; Emiliano et Sebastián Zurita, ces derniers ont suivi les traces de leurs parents dans le monde des feuilletons.

Les défis étaient de plus en plus risqués pour la belle Christian Bach, qui, avec son mari, Humberto Zurita, a réussi à créer une société de production, créant en 1996 le feuilleton à succès Canaveral de pasiones pour Televisa.

Ensuite, ils ont décidé de créer leur propre société de production appelée Zuba Productions, laissant la société Televisa poursuivre ses travaux avec TV Azteca.

Après deux ans, le couple produit deux feuilletons, La Chacala en 1997 et Azul tequila en 1998.

Retrait temporaire des caméras et retour

Les chauffeurs de Mundo Show ont révélé que l’actrice argentine, restée active de 1978 à 2014, a subi un retrait temporaire des caméras pour se concentrer sur son état de santé.

La bonne nouvelle a coulé comme de la poussière dans les scènes mexicaines, c’était le retour de l’actrice après neuf ans d’absence.

L’actrice est entrée dans les couloirs de TV Azteca, où elle a enregistré le feuilleton “Stolen lives”, puis a rejoint les rangs de Telemundo en 2013, jouant le rôle de méchant dans le feuilleton à succès “La Patrona”.

Photo / Capture du monde hispanique

Le dernier travail de l’actrice consacrée a été l’un des plus spéciaux pour elle, car elle a eu la joie de travailler avec son fils Sebastián Zurita dans le feuilleton “La Impostora”, c’était sa dernière rencontre avec les caméras, les lumières et les scripts .

Hermétisme dans sa maladie et ses derniers adieux

Après avoir travaillé avec son fils Sebastián Zurita, de fortes rumeurs sur son état de santé devenaient plus fortes, au point que ses proches affirmaient que l’actrice était en bonne santé et reposait sur son ranch en Californie.

Cependant, la famille de l’actrice avait également déclaré qu’elle souffrait d’une affection des vertèbres qui affectait son nerf.

Plusieurs théories entourent la santé de l’actrice, tandis que sa famille devient totalement hermétique contre la maladie dont il a souffert Christian Bach

26 février 2019 Christian Bach Il est décédé à Mexico des suites d’un arrêt respiratoire.

