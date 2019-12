Chubut: une communauté mapuche occupait les terres de la famille Benetton à El Maitén

Un groupe de membres de la communauté Mapuche Lof Kurache a pris un secteur de la propriété appartenant au magnat italien Luciano Benetton, dans une zone connue sous le nom d'El Platero, près d'El Maitén, dans la province de Chubut.

Il s'agit d'un poste rural à 30 kilomètres d'El Maitén. De la même manière que cela s'est produit dans d'autres endroits, tels que Cushamen et Vuelta al Río, dans cette même province, les occupants ont annoncé la prise avec des banderoles et un communiqué de presse. Alors que les travailleurs du poste rural, appartenant à la société Compañía de Tierras Sud Argentino (dont le propriétaire est Benetton) ont dénoncé mercredi la prise de contrôle. Un jour plus tard La police de Chubut a confirmé la présence des Mapuches sans violence.

"Nous avons récupéré les volés", Les porte-parole de Lof Kurache ont fait une remarque dans la déclaration détaillant ce qu'ils ont appelé "processus de récupération territoriale dans la table El Platero à la multinationale terres au sud de la famille Benetton".

«Cette décision trouve son origine dans Besoin principal de continuer à exister en tant que Mapuche sur notre territoire, dans des terres propices à notre développement spirituel, culturel, économique, social et politique refusées depuis plus de 140 ans. Ainsi que, dans les politiques rares ou presque nulles de livraisons de terres productives malgré les grands conflits territoriaux ", détaille le communiqué.

Dans le même temps, la société de Benetton, dont le séjour occupe 900 mille hectares en Patagonie argentine (équivalant à 18 fois la capitale fédérale), a confirmé la reprise par une autre déclaration: «La Société des Terres Sud Argentino regrette d'informer une nouvelle occupation illégale sur votre propriété. Mercredi dernier, 25 décembre 2019, dans la nuit, nous avons appris que des personnes non identifiées ont proposé d'entrer dans le poste situé dans la case “ El Platero '', appartenant à Estancia El Maitén, propriété de la Compañía de Tierras Sud Argentino , qui est situé à une centaine de mètres de la route provinciale n ° 4 ».

Le chef du commissariat d'El Maitén, Hugo Melipil, a assuré au journal Río Negro que «cette usurpation est identique à la reprise de cette même entreprise quelque temps auparavant par un groupe de personnes avec des visages couverts et cagoulés. La police a vérifié le crime, a informé la justice ordinaire et le parquet de la région andine est déjà intervenu. Il y a déjà une présence policière sur place et nous verrons les étapes à suivre"

Les personnes qui ont pris la propriété seraient une dizaine. Melipil a commenté: "La seule personne dont le visage a été découvert est apparue sur d'autres plans de la région." Et il a précisé que les travailleurs de l'entreprise "Ils ont dû quitter l'endroit et y ont laissé tous leurs effets personnels".

Dans le texte par lequel il annonce la capture, la communauté Lof Kurache remarque: «Notre positionnement idéologique (…) nous pousse à nous définir aujourd'hui comme anticapitalistes et aller à l'encontre de la concentration des terres entre les mains de quelques-uns, de continuer à casser les fondements de la structure économique du grand séjour qui nous a amenés après le butin à souffrir de la faim, de l'exploitation de nos frères et de la pauvreté pour les communautés. Et la meilleure façon de le faire est de récupérer ce qui est volé qui nous appartient de droit ancestral ».

La déclaration s'est également concentrée sur la question environnementale, dans le contexte de ce que les Mapuches considèrent comme "l'extraction avancée et l'expansion de l'exploitation des hydrocarbures": "Notre outil fondamental est la récupération et le contrôle territorial par les communautés pour continuer à préserver les écosystèmes naturels qui depuis des milliers d'années ont permis la diversité de la vie dans notre wallmapu en totale harmonie. Et ne pas continuer à autoriser plus de zones de sacrifice (…). Qu'il n'y a pas de vie sans eau et nous ne parlons pas d'eau en bouteille mais d'eau qui coule librement sur le territoire ».

De plus, les membres du Lof Kurache ont appelé «tous les travailleurs mapuches, journaliers, travailleurs domestiques, étudiants, tondeurs, ouvriers du bâtiment et chômeurs. récupérer dans les familles ce qui a usurpé par le grand séjour, puisque la richesse de ceux-ci a été générée par la sueur et le sang de nos parents et grands-parents et nous appartient donc ».

Et ils ont exhorté les travailleurs agricoles à "Retournez le fil": «Aux Peñi et Lamgen aux terres improductives, limites des salles nous vous invitons à tourner le fil. Pour quitter les querelles de terres rares entre voisins mapuche et s'unir pour lutter contre le véritable ennemi, les propriétaires des chambres, les grands groupes d'entreprises qui usurpent nos territoires pour créer des paradis privés, les sociétés minières et d'hydrocarbures qui tentent encore de nous vendre un faux progrès et bien-être économique en échange de la livraison totale de notre wallmapu et de nos biens communs, laissant l'eau, la terre et l'air complètement contaminés.

«Land Company condamne tous les actes de violence et, comme elle l'a toujours fait, maintiendra sa réclamation par les voies légales et administratives correspondantes, agissant toujours en droit et par les voies institutionnelles, pour la protection de ses droits de propriété, ainsi que du bien-être et de la sécurité de ses propres collaborateurs et voisins dans la région », a déclaré la société Benetton.

Le conflit sur les terres que les Mapuches considèrent comme leur propre caractère ancestral dure depuis de nombreuses années, notamment avec la société Benetton. Tant à Vuelta al Río qu'à Cushamen, il existe des territoires «récupérés» par de petits groupes familiaux. Le chef de file de ces tirs est le lonko Facundo Jones Huala, actuellement emprisonné au Chili.

Le conflit a ses morts. À Cushamen, il est décédé Santiago Maldonado. Il a disparu le 1er août 2017, lors d'une opération de gendarmerie qui visait à supprimer une coupure de la route 40 afin de libérer le référent Jones Huala. Et il est apparu sans vie sur la rivière Chubut le 17 octobre de la même année. Un mois et dix jours plus tard, alors que Maldonado était enterré dans la ville de Buenos Aires du 25 mai, le jeune Mapuche a été assassiné Rafael Nahuel lors d'une opération du groupe Albatros de Prefectura dans un secteur pris par la communauté Lafken Winkul Mapu, face au lac Mascardi, à Bariloche.