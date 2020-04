Cinéma, opéra et ateliers contre l’ennui, projets pour dimanche | Culture et divertissement

Profitez d’un bon film, “Daggers in the Back”; d’une série à succès, “The Tiger King”; Savourer un opéra de Mozart ou, directement, apaiser l’ennui avec des ateliers en tout genre grâce à La Casa Encendida sont quelques-uns des projets culturels de ce dimanche.

– Filmin présente “Puñales por la back”, un grand succès de 2019.

Nouveau chez Filmin, “Stabbing in the Back” a été l’un des plus grands succès cinématographiques de 2019. Rian Johnson, après avoir réalisé le huitième épisode de “Star wars”, s’est lancé dans ce film mystère qui honore la meilleure Agatha Christie et avec un casting de luxe, dirigé par Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer et Ana de Armas, qui a remporté sa première nomination aux Golden Globe.

L’intrigue tourne autour du meurtre d’un romancier mystère dans son manoir juste après son 85e anniversaire. Le détective Benoit Blanc (Craig) est recruté pour enquêter sur l’affaire, toute la famille est suspecte.

– “The Tiger King”, un autre pari réussi sur Netflix.

La maîtrise de la conversation sociale est au cœur de la stratégie de Netflix pour développer et maintenir les abonnés, et a trouvé une veine dans les documentaires d’histoires vraies tellement délirantes qu’elles semblent inventées.

Le dernier, “The Tiger King”, nouveau venu sur la plateforme, un “vrai crime” qui dépeint le monde des zoos privés aux États-Unis et qui se concentre sur la figure de Joe Exotic, propriétaire de l’un de ces zoos et chanteur pays dans leur temps libre.

Ce qui commence comme une histoire de défense et de protection des animaux sauvages mène à l’extorsion, à la corruption, à l’exploitation animale et à la tentative de meurtre.

– Pérez Reverte présente l’une de ses dernières œuvres sur Twitter.

L’écrivain Arturo Pérez-Reverte nous présentera à partir de son compte Twitter actif (@perezreverte) à partir de 18h00 “La grotte des Cyclopes Tweetant sur la littérature au bar de Lola (2010-2020)”, une œuvre qui est née sur Internet et a été publié exclusivement au format ebook.

L’œuvre rassemble dix ans de conversations sur la littérature entre l’écrivain et ses followers sur Twitter.

– La Casa Encendida propose de nouvelles tailles contre l’ennui.

Sortez de la maison à travers la bande dessinée, apprenez à gérer votre stress (et celui de votre chien) ou créez un laboratoire scientifique en famille: les nouveaux cours en ligne de La Casa Encendida, dont vous pourrez profiter dès aujourd’hui à travers sa page Web.

Le programme spécial de cours et d’ateliers pour avril comprend 25 propositions qui peuvent être faites à la maison: des ateliers de germination, de boutures ou d’extraction de graines, aux cours de création d’applications pour les adolescents ou un programme spécial de bien-être et de résilience en temps de crise .

– “El Palco” revient à La 2 sur RTVE avec l’opéra de Mozart “Così fan tutte”.

Ce dimanche à partir de 00h00, “El Palco” revient à La 2 sur RTVE pour récupérer pour le petit écran un spectacle de première classe: “Così fan tutte” de Mozart, l’un des principaux opéras du répertoire lyrique. Du Teatro Real de Madrid, avec la mise en scène du réalisateur oscarisé Michael Haneke et la direction musicale de Sylvain Cambreling.

– Prenez soin de votre corps avec des experts de l’exercice tels que le moniteur de l’Academia de Operación Triunfo.

Des experts en exercice physique tels que Paula Butragueño, Álex Lamata ou Isabel del Barrio rejoignent le profil @yomemuevoencasa et proposent des plans d’entraînement en direct tous les jours. Cesc Escolà, moniteur de gymnastique à l’académie de l’émission de télévision Operación Triunfo, propose également un programme d’exercices depuis son salon.