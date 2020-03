Cinéma: «United», le nouveau fantasme animé de Disney / Pixar

Le film d’animation Unis Il commence par un prologue qui introduit l’histoire d’un lieu plein de merveilles dans lequel les habitants (elfes, fées, trolls, ogres) vivent avec les sorts. Mais après avoir succombé au confort des avancées technologiques, la magie disparaîtra à jamais.

Dans la banlieue de ce décor, vivent deux frères, les elfes adolescents Ian et Barley Lightfoot. Leur vie changera complètement quand ils liront une lettre que leur père leur a laissée avant de mourir. De plus, avec la lettre, un personnel de l’assistant les a hérités en héritage. Ce sera le début d’une mission extraordinaire dans laquelle les frères tenteront de partager une dernière journée avec leur père.

Le film Disney / Pixar est désavantagé par rapport à ses productions précédentes en présentant un monde et des personnages totalement nouveaux dans une histoire sur les valeurs familiales et le lien puissant qui unit les frères.

Le film prend des clichés et des situations fantastiques classiques, des jeux de rôle et de la mythologie littéraire et les reformule pour raconter une histoire dans laquelle l’humour physique et textuel abonde, des scènes d’action, des effets visuels, des clins d’œil au Seigneur de The Rings and Dungeons and Dragons, et bien sûr comme d’habitude une palette élaborée de couleurs vives et de textures qui mettent en valeur les personnages et les décorations.

Les lilas, les narines et les elfes à oreilles pointues sont adorables, bien qu’ils n’aient pas le cœur des autres créatures de l’étude, probablement parce que l’histoire et le développement sont assez plats et prévisibles. Les personnages secondaires n’éblouissent pas non plus, beaucoup sont gâchés comme les licornes, bien que certains soient réalisés (le dragon concret avant tout).

Faisant appel à des lieux communs et à des formules efficaces, le script de Dan scalon (également réalisateur du film) ne finit jamais de surprendre et utilise quelques coups bas pour des moments émotionnels (qui ne sont pas ceux de Coco, mais presque). Malgré cela, le voyage initiatique dans lequel nous accompagnons les protagonistes réserve quelques instants de film épique et garde évidemment son message moral et familial, un sous-texte qui suggère de se souvenir du passé avec amour, mais de s’accrocher au présent.

Sans un destin classique instantané et la “barre haute” avec laquelle il doit faire face, United est à quelques pas des autres joyaux Pixar. Cela ne vous empêche pas de vous amuser, de vous divertir et que pendant 100 minutes les téléspectateurs croiront à nouveau que la magie existe.