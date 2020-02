Cinq camions pleins de sans-papiers sont intervenus auprès de l’ICE

Une autre opération surprise de l’ICE maintient les Hispaniques sans papiers en détresse AtlantaAu total, cinq camionnettes sont intervenues dans plusieurs rues du comté de DeKalb.Le journaliste de Hispanic World, Mario Guevara, a rapporté ce fait.

Un total de cinq camionnettes plein de sans papiers sont intervenus des agents du service américain d’immigration et de contrôle des douanes (ICE).

Cette opération surprise des agents de ICE Elle s’est tenue à six heures ce mercredi 26 février 2020 dans différentes zones du comté de DeKalb, situé dans la région métropolitaine d’Atlanta.

Le journaliste de Hispanic World, Mario Guevara, a rapporté ce fait dans le comté de DeKalb, précisant que tous les occupants des cinq fourgonnettes ont été détenus sans contemplation.

Photo / Capture du monde hispanique

Cette information a été confirmée par les voisins voisins où l’intervention des cinq camionnettes pleines de sans papiers par des agents de l’ICE, suite aux ordres de l’administration Donald Trump.

Lors de l’émission, le journaliste de Mundo Hispánico, Mario Guevara, a ajouté que ce n’est pas la première fois que ce type d’intervention fédérale a lieu dans les rues d’Atlanta.

Cette fois, le sans papiers ils ont été enlevés des cinq fourgonnettes et réquisitionnés par les responsables de l’ICE, alors qu’ils se préparent à commencer leur journée de travail comme d’habitude.

Photo / Capture du monde hispanique

L’un des cinq camions requis a été abandonné dans le parking d’un centre commercial du comté de DeKalb, sans sécurité ni abri.

Le nombre de sans papiers détenus par l’ICE après cette opération sans se soucier qu’ils travaillaient dignement aux États-Unis.

Au total, cinq camionnettes sont intervenues dans plusieurs rues du comté de DeKalb.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.