Cinq civils tués lors d’une attaque russe dans le nord-ouest de la Syrie (ONG)

Au moins cinq civils ont été tués, dont trois enfants, ce samedi lors d’un raid aérien russe dans une ville du nord-ouest de la Syrie, a indiqué une ONG.

“Un avion russe a attaqué à minuit la nuit dernière dans la ville de Bala située à l’ouest de la province d’Alep, tuant cinq civils, dont trois enfants”, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

“Un homme, sa femme et ses deux filles font partie des victimes”, a expliqué à l’. le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahman.

L’OSDH, qui dispose d’un large réseau de sources dans la zone de guerre en Syrie, détermine les auteurs des attaques en fonction du type d’avion utilisé, du lieu d’opération, du plan de vol et des munitions utilisées.

Aidées par l’aviation russe, les forces du régime du président Bashar al Asad ont repris ces derniers jours les bombardements dans la région d’Idlib et dans les secteurs des provinces voisines d’Alep et de Lataquia, qui sont contrôlés par les djihadistes de Hayat Tahrir Al Sham ( HTS, ex-affilié syrien d’Al-Qaïda). D’autres groupes rebelles sont également présents dans ces zones.

Ces attaques ont lieu malgré la trêve parrainée par la Russie, alliée de Damas, et la Turquie, qui soutient certains rebelles.

Dans un hôpital de l’ouest de la province d’Alep, un correspondant de l’. a vu les corps de deux enfants recouverts de couvertures et déposés par terre.

Les victimes ont été transportées à cet endroit par les casques blancs – sauveteurs opérant dans les zones rebelles – selon ce correspondant.

À Bala, un grand cratère pouvait être vu près d’une maison à deux étages, avec des restes de fenêtre éparpillés sur le sol.

Selon l’OSDH, l’aviation russe a mené des attaques de vendredi soir à samedi contre plusieurs villes de l’ouest d’Alep et de la province voisine d’Idlib.

Cet oénégé a indiqué que 28 civils, dont huit enfants, ont été tués dans des attentats à la bombe depuis mercredi, tandis que 58 combattants pro-régime et 67 djihadistes l’ont fait lors d’affrontements.

Parallèlement, neuf civils ont été tués et 30 autres blessés par des roquettes tirées par des djihadistes sur des quartiers de la ville d’Alep sous le contrôle du régime.

Le conflit en Syrie, qui a commencé en 2011 avec la répression des manifestations pro-démocratiques à Damas, a fait plus de 380 000 morts, dont 115 000 civils, et des millions de déplacés et de réfugiés.