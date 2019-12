Cinq conseils pour investir les obligations de fin d'année et le bonus, avant qu'ils ne disparaissent

Si vous voulez que votre argent bonus fonctionne mieux et ne "disparaisse pas" si tôt, voici quelques conseils pour inverser d'une meilleure façon.

Aussi, pour que vous finissiez l'année sans dettes Et avec de l'argent supplémentaire. Une façon de faire fructifier votre argent est de l'investir et voici les 5 conseils pour le faire.

Si vous cherchez à investir dans un rendement sûr, à court terme et garanti, les billets à ordre pourraient être un bon choix

Une personne utilise un billet à ordre pour faire un prêt à une banque et elle sauvegardera votre argent.

Vous pouvez les embaucher dans une institution bancaire au moment de votre choix; cependant, vous ne pourrez pas l'utiliser tant que le délai établi n'aura pas été atteint.

CETES (Federation Treasury Certificate)

Les cétes sont une autre forme d'investissement Pour faire fructifier votre argent Selon Condusef, ce formulaire a le soutien du gouvernement et vous pouvez partir d'un petit montant comme 100 pesos.

Son fonctionnement est essentiellement le suivant: disons que vous prêtez de l'argent au gouvernement en achetant un titre émis par le gouvernement appelé cete, après un certain temps en retour, ils retourneront ce que vous avez contribué et un peu plus.

Avec cette procédure, vous n'aurez pas à payer de commissions, car les ressources sont administrées par le gouvernement de la République et n'utilisent pas d'intermédiaires.

OBLIGATIONS (Obligations de développement du gouvernement fédéral)

Contrairement au CETE, il paie des intérêts tous les 28 ou 91 jours et ce sont des instruments d'investissement du gouvernement.

En tant que propriétaire de la BONDE, nous recevrons ces intérêts à la fin des conditions indiquées, la différence entre la valeur nominale (qui est de 100 pesos) et le prix qui a été réellement payé lorsque vous l'avez acheté. Sa durée d'investissement est de 3, 5 et 7 ans.

UDIBONOS (Obligations de développement du gouvernement fédéral libellées en unités d'investissement)

Ce sont aussi des instruments d'investissement qui ils paient des intérêts tous les six mois sur la base d'un taux d'intérêt fixe, plus un gain ou une perte lié au comportement des UDI (unités d'investissement). Sa valeur nominale est de 100 UDI (un peu plus de 500 pesos).

• Les Udibonos sont émis et placés en termes de 3, 10 et 30 ans.

• Vous gagnerez des intérêts tous les six mois, en fonction d'un taux d'intérêt fixe, plus un gain ou une perte soumis au comportement de l'UDIS.

Ce sont des institutions qui réunissent l'épargne de plusieurs personnes qui, en participant, deviennent actionnaires de ladite entreprise. Il existe des institutions bancaires qui vous permettent d'investir à partir de cinq mille pesos, à court, moyen ou long terme.

Selon les spécialistes, il n'a aucun rendement garanti, mais plus le pourcentage que vous investissez est faible, plus les attentes de performance sont élevées.