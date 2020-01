Cinq destinations balnéaires pour profiter des prochains ponts

C’est l’une des destinations les plus représentatives car ce sont les seules ruines archéologiques qui se trouvent directement sur la plage. Ses eaux turquoises font le bonheur des visiteurs, qui peuvent en apprendre davantage sur l’histoire mythique des Mayas.

La ville a reçu dans les temps anciens le nom maya de Zamá (qui signifie aube maya) et l’actuel, Tulum (qui signifie dans le mur maya), qui semble avoir été utilisé pour désigner la ville alors qu’elle était déjà en ruine.

Caché sous une formation rocheuse du parc national des îles Marietas, à Riviera Nayarit, Playa Escondida est un joyau paradisiaque ce qui inquiète les touristes qui le visitent du monde entier.

Ce coin secret n’est accessible que par bateau. Et pour atteindre son rivage de sable blanc il faut sauter dans l’océan et nager environ 75 mètres. L’effort en vaut sans aucun doute la peine.

La spectaculaire plage de Nayarit, considérée par beaucoup comme “la meilleure plage cachée du monde”, Il est imposant au milieu de l’océan.

Balandra Beach, Basse-Californie du Sud

Cette plage est située à Baja California Sur. Il est célèbre pour un fformation rocheuse fongique, et pour son paysage désertique. Il ressemble à une oasis entre les dunes de sable et les montagnes à faible végétation.

Sur place il n’y a pas de montagnes ni de magasins car c’est une zone d’écotourisme, bien qu’il y ait des endroits où le camping est autorisé. Il est interdit de laisser des déchets ou d’endommager la végétation. Vous pouvez pratiquer la plongée en apnée, le kayak et la natation dans le Mer de Cortez

C’est dans Ixtapa Zihuatanejo, Guerrier et il est populaire dans la municipalité d’avoir une houle calme, ce qui permet à des familles entières Nagez dans les eaux bleues de la mer.

Il fait partie d’une formation de collines, ce qui donne à penser que l’océan est en fait un grand lac.

Dans la région c’est pratiqué planche à voile, promenades en voilier et ciel de moto. C’est un endroit où il existe un large éventail d’hébergements et de restaurants. Je sais Vous pouvez accéder au site depuis le centre d’Ixtapa.

Situé dans la municipalité de San Pedro Pochutla, Zipolite a toujours été une destination “nudiste”, en particulier sa célèbre “plage d’amour”, où toute l’année les touristes profitent des bains de soleil nus.

En 2016, les autorités municipales ont décidé de faire de cette tradition une activité touristique avec un soutien officiel et ont lancé le festival, qui dans ses éditions précédentes, cela signifiait une occupation hôtelière qui est passée de 80% à 95%, selon le maire de Pochutla, Saymi Pineda.

À chaque extrémité de Zipolite, il y a deux petites plages: L’Alchimiste et Love Beach, les deux sont des lieux de rencontre pour les personnes qui pratiquent le nudisme car les rochers qui entourent le bord de mer offrent de l’intimité. Une fois sur place, les gens peuvent non seulement choisir d’enlever leurs vêtements, mais aussi On est loin des regards lascifs et des commentaires obscènes. Le respect est la valeur la plus importante sur ce site

L’occasion de se déshabiller n’est pas la seule attraction de ces côtes, enlever vos vêtements est facultatif non obligatoire, sont des lieux de tranquillité, avec un climat chaud sans chaleur suffocante.