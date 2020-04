Cinq médecins et dix infirmières de l’hôpital de San Martín qu’Axel Kicillof a visités vendredi ont des coronavirus

Vendredi dernier, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, Il a dirigé une tournée des travaux d’expansion en cours dans le Hôpital Manuel Belgrano, situé dans la ville de San Martín. Cinq jours plus tard, le directeur de l’hôpital, Nicolás Rodríguez, a confirmé Infobae Quoi 15 personnes qui composent l’équipe de santé ont un coronavirus.

Ce sont 5 médecins et 10 infirmières. Certains d’entre eux sont internés dans des sanatoriums de la ville autonome de Buenos Aires, d’autres à l’hôpital lui-même et d’autres respectent l’isolement de leur domicile. Selon Rodríguez, la majorité d’entre eux sont en bonne santé et sont en voie de guérison. Mais il y a des cas “avec besoin d’oxygène”.

«Nous avons établi que la majorité des hospitalisations se font dans d’autres centres de santé. En raison de cette situation, notre équipe médicale est réduite », a indiqué le directeur. Dans le même esprit, il a déclaré: «Ces choses sont dynamiques. À mesure que des cas sont détectés, les épidémiologistes de l’hôpital les isolent. »

En plus des cas confirmés, 20 autres personnes faisant partie de l’équipe de santé sont isolées chez elles. Un petit groupe attend le résultat d’écouvillons qui ont été effectuées pour déterminer si oui ou non ils rejoignent la liste des personnes infectées.

Pendant ce temps, l’hôpital est hospitalisé six personnes avec COVID-19. Quatre sont des travailleurs hospitaliers (un médecin et trois infirmières) et deux sont des patients qui ont rechuté au centre médical après avoir été confirmés positifs.

Vendredi, Kicillof était avec le maire local, Fernando Moreira; le ministre de l’Infrastructure et des Services publics de la province, Augustine Simone, le ministre de la Santé, Daniel Gollán et le chef de l’Unité d’exécution de l’articulation territoriale du Ministère des travaux publics de la nation, Lauro Grande. En outre, il a visité l’hôpital Eva Perón. Il l’a donc laissé enregistré sur ses réseaux sociaux.

Du gouvernement a informé ces médias que Kicillof est en bonne santé, qu’il n’a eu de contact avec personne lors de sa visite vendredi dernier et qu’ils prennent sa fièvre tous les jours pour le contrôler.

«Il s’agit d’une épidémie de coronavirus qui a pris naissance dans un lieu de soins minimal et intermédiaire. Nous évaluons quel était le cas 0. Déterminer différentes possibilités sur lesquelles était le centre de la contagion qui a provoqué ce “Rodríguez a noté que cet après-midi, il dirigeait une réunion du comité d’urgence de l’hôpital pour déterminer les étapes à suivre.

Rodríguez a assuré que tous les protocoles étaient respectés et que certains des membres de l’équipe sanitaire infectés travaillaient dans “un secteur de soins minimal” et qu’ils utilisaient “le matériel correspondant pour se trouver dans cette zone”. Cela implique que si le patient dont ils s’occupaient présentait des symptômes respiratoires, “le patient et les professionnels de la santé devraient porter la jugulaire”.

“Il se peut que des travailleurs présentant des symptômes bénins aient pu être infectés sans que nous le remarquions et sans qu’ils le signalent au système de santé à temps”, a expliqué le directeur, qui a assuré: “La réalité est que nous sommes dans un moment de circulation communautaire , apprendre de la pandémie. “