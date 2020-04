Cinq semaines d’alarme: 3 500 agents infectés, 43,6% de gardes civils | La politique

Jusqu’à 3 500 agents des forces et organes de sécurité, à la fois de la police nationale et des gardes civils, ainsi que de la police régionale et locale, ont été testés positifs pour les coronavirus depuis le début de l’état d’alerte il y a cinq semaines, la Garde civile étant l’organisme ayant le plus grand nombre d’infectés, 1 526 efficace.

Jusqu’au vendredi 17 avril, et selon les chiffres dont dispose le ministère de l’Intérieur auquel Efe avait accès, l’Espagne compte 3 499 agents infectés par le COVID-19, tandis que des tests se poursuivent pour éviter la propagation de la contagion. parmi les troupes qui garantissent la sécurité.

Selon la police, le nombre le plus élevé de soldats qui se sont révélés positifs pour la maladie correspond aux gardes civils, avec 1 526, ce qui représente plus de 43 pour cent du nombre total de personnes infectées.

Pendant ce temps, les policiers nationaux infectés sont au nombre de 817.

Cependant, devant la police nationale se trouvent les 832 agents infectés appartenant aux différentes forces de police locales.

Quant aux corps autonomes, les Mossos ont déjà 196 positifs dans leurs rangs, l’Ertzaintza avec 99 et la Police Forale de Navarre, avec 29. La police autonome des Canaries n’en a toujours pas affecté.