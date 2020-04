Cinq types de recherche, sous-explorés jusqu’à récemment, pourraient produire des traitements contre la maladie d’Alzheimer

Aucun obstacle fondamental ne nous empêche de développer un traitement efficace de la maladie d’Alzheimer. D’autres troubles de la nature humaine, tels que la violence, la cupidité et l’intolérance, ont une variété déconcertante de causes et d’incertitudes décourageantes. Mais la maladie d’Alzheimer, à sa base, est un problème de biologie cellulaire dont la solution devrait être bien à notre portée. Il y a de fortes chances que la communauté scientifique ait déjà un traitement non reconnu stocké dans un congélateur de laboratoire parmi de nombreux flacons de produits chimiques. Et des informations importantes peuvent désormais résider, en attendant d’être remarquées, dans de grandes bases de données ou registres de dossiers cliniques, des profils neuropsychologiques, des études d’imagerie cérébrale, des marqueurs biologiques dans le sang et le liquide céphalo-rachidien, des génomes, des analyses de protéines, des enregistrements de neurones ou des cultures animales et cellulaires des modèles.

Mais nous avons raté ces indices parce que pendant des décennies, nous avons passé trop de temps à courir après chaque nouvelle découverte brillante dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer et trop peu de temps à réfléchir profondément à la biologie sous-jacente de cette maladie. Au lieu de cela, notre travail a été guidé par un certain nombre d’hypothèses. Parmi ces hypothèses, il y a le rôle central et dominant du fragment de protéine appelé bêta-amyloïde. Une grande quantité de données soutient l’idée que la bêta-amyloïde joue un rôle important dans la maladie. Nous avons développé des médicaments qui peuvent réduire les concentrations des fragments de protéines chez les personnes atteintes d’Alzheimer, mais dans l’ensemble, ils n’ont pas arrêté le déclin cognitif des patients de manière significative.

Il semble maintenant simpliste de conclure que l’élimination ou l’inhibition de la bêta-amyloïde guérira ou traitera les personnes souffrant de la maladie, en particulier sans une connaissance beaucoup plus approfondie et plus complète de la façon dont elle se développe et progresse. [see “The Amyloid Drug Struggle”]. Nous n’avons pas aboyé un arbre de recherche complètement faux, mais notre zèle nous a conduit à ignorer d’autres arbres et même les racines de celui-ci en particulier.

Il est temps de revenir à l’essentiel. Je suis un scientifique impliqué dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer depuis trois décennies, dans le cadre de grands projets sur les familles à haut risque d’Alzheimer, les stratégies de prévention et la physiologie des dommages aux cellules cérébrales qui font partie de la maladie. Moi et mes collègues, qui travaillons dans de nombreuses disciplines scientifiques et médicales, pensons que nous devons réexaminer la physiologie et la biologie fondamentales de la maladie d’Alzheimer, ainsi que réévaluer le contenu des bases de données et de nos réfrigérateurs de laboratoire pour trouver des indices que nous aurions pu ignorer. Cette approche nous permettra de développer des théories et des modèles sur la façon dont cette maladie évolue, et nous pouvons utiliser ces idées pour dériver de nouvelles stratégies pour lutter contre la maladie.

Il existe au moins cinq directions de recherche potentiellement fructueuses et opportunes – des domaines basés sur d’importantes découvertes faites au cours des dernières années – qui peuvent étendre nos connaissances, et je pense qu’elles sont susceptibles de fournir les informations nécessaires pour trouver des traitements efficaces. Ces domaines vont des dysfonctionnements dans la façon dont les cellules cérébrales se débarrassent des protéines problématiques, aux dommages causés par l’inflammation, aux problèmes liés à la façon dont les cellules s’envoient des signaux électriques. Ce sont des domaines différents, mais chez une personne, ils se chevauchent pour créer une maladie dans le cerveau et, individuellement ou en tandem, ils peuvent être à l’origine des terribles dommages causés par la maladie d’Alzheimer.

Crédits: Galen Dara

Problèmes d’élimination des protéines

À partir du début des années 1900, plusieurs neuropathologistes, dont Alois Alzheimer, le scientifique qui a donné son nom à la maladie, ont décrit des lésions microscopiques dans le cerveau de patients décédés de diverses formes de démence. Aujourd’hui, nous savons que ce sont des amas de protéines difformes. Dans le cas d’Alzheimer, certains des amas sont constitués de morceaux de protéine bêta-amyloïde. Ils sont assis entre les neurones et sont appelés plaques séniles. D’autres amas résident dans les neurones, constitués d’une protéine appelée tau, et sont appelés enchevêtrements neurofibrillaires.

Ce que nous ne savons toujours pas, plus d’un siècle plus tard, c’est pourquoi les cellules ne parviennent pas à éliminer ces grumeaux anormaux. Les mécanismes cellulaires d’élimination des protéines endommagées sont aussi anciens que la vie elle-même. Qu’est-ce qui a mal tourné dans le cas de la maladie d’Alzheimer? Cette question est aussi centrale dans le processus de la maladie qu’une perte de contrôle de la prolifération cellulaire est liée à la progression du cancer. Certaines observations récentes de chercheurs de l’Université de Washington à Saint-Louis, entre autres institutions, indiquent que des protéines anormales peuvent sortir des cellules, peut-être échapper à leurs systèmes de détection naturels des mauvaises molécules. Nous ne savons pas comment ils le font, mais le découvrir pourrait être un moyen très utile de commencer une nouvelle recherche pour savoir comment et pourquoi la maladie d’Alzheimer progresse.

Les cellules ont deux systèmes principaux pour l’élimination des protéines anormales: le système ubiquitine-protéasome (UPS) et l’autophagie. Dans le premier, les protéines sont insérées dans une structure cellulaire en forme de tonneau appelée le protéasome, où elles sont mâchées en parties réutilisables; dans ce dernier, la cellule enveloppe les protéines aberrantes et les détruit totalement. Dans les neurones, ces systèmes sont cooptés pour contrôler la composition des connexions de signalisation cellulaire – formées par des structures anatomiques appelées axones, dendrites et synapses – car elles sont renforcées ou affaiblies pendant l’apprentissage. (Parfois, les neurones extrudent des protéines endommagées et transfèrent leur destruction à la microglie, des cellules cérébrales qui font partie du système immunitaire.)

La décision de transférer une protéine anormale vers l’UPS ou l’autophagie est principalement basée sur la taille de la protéine. Le protéasome a une ouverture étroite en forme de pore à chaque extrémité qui peut accepter un petit brin protéique fin et filiforme. À l’intérieur, il y a des enzymes qui décomposent la protéine en ses acides aminés constitutifs, qui sont recyclés pour être utilisés dans la synthèse de nouvelles protéines. Les molécules plus grosses qui ne rentrent pas dans le protéasome, telles que les amas de protéines et les vieilles protéines difformes avec des dommages liés à l’âge, se dirigent vers le système d’autophagie et son moteur de destruction plus puissant, le lysosome.

Dans la maladie d’Alzheimer, quelque chose ne va pas et laisse les cellules du cerveau avec ces morceaux de tau et d’amyloïde qui les endommagent ou les étouffent davantage. Nous pourrions donc en apprendre énormément sur la pathologie de la maladie d’Alzheimer si nous comprenions les détails de ces systèmes. Nous devons examiner des différences spécifiques dans les voies de dégradation dans différents sous-types de neurones, ainsi que le mécanisme précis par lequel ces systèmes d’élimination reconnaissent les protéines anormales. Les malformations dans les protéines telles que le tau ne se produisent pas en une seule étape. Les protéines peuvent héberger des mutations et accumuler des modifications qui les prédisposent à un mauvais repliement, qui peut être suivi d’une agrégation en structures de plus en plus grandes dans un processus en plusieurs étapes. À mesure que les protéines progressent sur cette voie, à quel moment les systèmes de surveillance interviennent-ils et les reconnaissent-ils comme anormaux? Une connaissance approfondie de ces types de processus pourrait nous conduire à une approche plus stratégique du traitement et de l’intervention avec des médicaments.

Une découverte intrigante qui joue dans notre compréhension d’une telle évasion est que le tau peut voyager hors des cellules et dans les espaces entre elles, et à partir de là, il est absorbé par les cellules voisines. À quoi sert ce système de transport en commun est inconnu. L’échange de la protéine entre les cellules est-il normal ou les cellules dégorgent-elles du tau anormal pour se débarrasser d’une substance toxique? Nous pensons que dans la maladie d’Alzheimer, au moins une partie de la protéine tau en dehors des cellules est déjà mal repliée. Nous croyons cela parce que lorsqu’un tel tau pénètre dans une cellule voisine, il forme un modèle, un motif anormal, que les autres protéines tau de cette cellule utilisent pour se façonner de façon étrange similaire. Lorsqu’il se propage, le tau dans les cellules voisines copie la forme spécifique de la protéine tau entrante.

Les observations de cellules extérieures tau ont incité certains à spéculer que la protéine pourrait être interceptée et éliminée à ce stade par un anticorps délivré au patient. Mais cette approche est peu susceptible de fonctionner à moins que nous sachions exactement comment le tau se déforme lorsqu’il fait ses dégâts. Cette structure précise est une information nécessaire pour concevoir un anticorps hautement spécifique. Une autre question ouverte est de savoir où tau réside dans l’espace complexe entre les cellules. Plus précisément, se déplace-t-il à travers les synapses, où deux neurones transmettent leurs signaux? Cette fente synaptique est un espace étroit qui n’est pas facilement accessible à un anticorps. Des approches potentiellement plus prometteuses consistent à comprendre exactement comment le tau est extrudé à partir des cellules et des récepteurs que les cellules voisines utilisent pour capter la protéine; des expériences récentes dans mon laboratoire peuvent indiquer l’identité d’un tel récepteur.

Identifier les changements protéiques

Une avancée récente majeure dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer a été l’imagerie d’un tau anormal dans une cellule, grondé dans un enchevêtrement neurofibrillaire, à un niveau de détail jamais vu auparavant. Cette image remarquable, publiée en 2017 dans Nature, a montré des milliers de protéines tau alignées en paires étroitement verrouillées dans une configuration en forme de C. Il est possible que les caractéristiques observées dans cette inclusion solide puissent fournir les informations nécessaires pour concevoir de petites molécules qui s’insèrent dans les crevasses de la protéine anormale et la séparer pour perturber le processus de la maladie.

Mais briser ces structures est un objectif difficile pour de nombreuses raisons, dont la moindre n’est pas la force de l’enchevêtrement. Une direction plus efficace pourrait être de déterminer la séquence d’événements microscopiques qui amène ces protéines tau de leur état liquide typique à l’état plus rigide et solide vu dans cette image et de découvrir les modifications protéiques qui prédisposent le tau à ce changement.

Crédit: Campbell Medical Illustration

Le passage du liquide au solide est appelé transition de phase. L’intérêt des biologistes pour de telles transitions dans les cellules vivantes est en pleine augmentation en raison de leur rôle possible dans la maladie. Les physiciens chimistes étudient la séparation des phases, comme la condensation des gouttes d’huile dans l’eau, depuis de nombreuses années. L’huile et l’eau sont deux liquides, mais elles restent séparées en raison d’un équilibre des forces attractives et répulsives. L’avantage de la séparation de phases pour les cellules vivantes est qu’elle concentre un ensemble spécifique de molécules en un seul endroit, ce qui facilite certaines activités cellulaires. Plusieurs protéines à proximité d’un gène, par exemple, peuvent se condenser pour contrôler l’expression de ce gène, comme le montre un article de 2018 dans Science. Un tel ensemble condensé de protéines, bien que toujours à l’état liquide, ne diffuse pas; ils sont maintenus ensemble sous forme de gouttelettes par de faibles forces physiques. Cette configuration permet aux ensembles de protéines de se déplacer et de travailler ensemble sans être enveloppés ensemble dans une membrane, ce qui nécessiterait une maintenance coûteuse en ressources de la cellule.

Certaines protéines, telles que le tau, sont étroitement emballées lorsqu’elles sont situées dans une gouttelette, et les concentrations élevées pourraient les rendre sujettes à l’agrégation dans un enchevêtrement. Les protéines qui forment ainsi des gouttelettes partagent une propriété connue sous le nom de trouble intrinsèque. Comme le dieu grec Protée, ils peuvent prendre de nombreuses formes, contrairement à des protéines plus ordonnées qui se limitent à quelques formes spécifiques. Différentes formes nécessitent différents niveaux d’énergie. Parfois, certaines protéines intrinsèquement désordonnées se replient dans un état d’énergie si faible qu’elles ne peuvent pas en sortir, ce qui augmente essentiellement leur rigidité. Et cela peut exacerber leur tendance à s’emmêler.

Les cellules contiennent également des protéines et d’autres molécules sujettes à des transitions de phase dans des organites sans membrane appelés granules de stress et granules d’ARN. Lorsque certaines protéines et ARN fusionnent dans de tels granules, ils s’emballent étroitement mais restent généralement à l’état liquide. À une certaine densité, cependant, ils peuvent devenir prédisposés à plus d’agglutination et à un changement de phase en un solide, un changement qui augmenterait leur capacité à causer des lésions cérébrales et les rendrait plus difficiles à éliminer pour les systèmes d’élimination des cellules. C’est pourquoi nous devons mieux comprendre les conditions qui déclenchent ce processus.

L’influence des gènes

Chez les personnes d’âge moyen, la maladie d’Alzheimer peut résulter de mutations génétiques dans trois gènes (APP, PSEN1 et PSEN2) qui provoquent une forme familiale rare de la maladie, un héritage effrayant transmis d’une génération à l’autre. Mais la grande majorité du temps, la maladie d’Alzheimer apparaît chez les personnes de plus de 65 ans et n’implique pas ces gènes. En parcourant des dizaines de milliers de génomes, les généticiens ont maintenant découvert d’autres modifications de l’ADN, environ deux douzaines de variantes de gènes, qui augmentent le risque d’une petite quantité. La plus influente de ces formes alternatives est une version du gène APOE connue sous le nom de variant e4. Une combinaison de plusieurs variantes de gènes à risque augmente la probabilité de contracter la maladie. (Parce que les variantes génétiques sont fréquemment associées à l’ethnicité, nous avons besoin d’un ensemble de données beaucoup plus inclusif que les analyses et les registres génétiques basés principalement sur le Caucase actuellement disponibles pour effectuer une évaluation fiable du risque génétique dans toutes les populations.)

Chacune de ces variantes ouvre une porte différente à travers laquelle nous pouvons explorer les façons dont un petit changement dans nos génomes peut augmenter notre probabilité de contracter la maladie d’Alzheimer. Certaines des variantes les plus fréquemment vues, et donc les portes les plus intéressantes, sont des gènes ou d’autres segments d’ADN dans la microglie. Dans un article scientifique de 2019 examinant ces cellules du système immunitaire, les scientifiques ont trouvé une variante associée au risque d’Alzheimer dans un gène appelé BIN1. Ce gène est normalement impliqué dans la façon dont la microglie engloutit les molécules extérieures potentiellement nocives et les déplace dans la cellule, protégeant les neurones voisins. La variante peut affecter l’efficacité de la microglie à nettoyer les protéines parasites.

Dans la microglie et d’autres cellules, certaines variantes génétiques sont également associées à l’âge et au sexe. Des différences existent entre les hommes et les femmes, par exemple, pour les gènes sur les 22 paires de chromosomes non sexuels et pour les gènes exprimés sur les chromosomes X et Y. Les effets de ces variantes peuvent avoir quelque chose à voir avec les taux plus élevés d’Alzheimer chez les femmes, qui tiennent même avec une correction pour les durées de vie plus longues des femmes [see “The Menopause Connection”]. Dans l’ensemble, les petits effets de toute variante d’un gène unique associée à la maladie d’Alzheimer contribuent probablement, chacun à sa manière limitée, aux différences individuelles dans la façon dont nous gérons les accumulations d’amyloïde et de tau. Nous devons déterminer le comment et le pourquoi de ces contributions.

Apprivoiser l’inflammation

Lorsque le cerveau détecte une source de dommages tels que des plaques amyloïdes ou des enchevêtrements neurofibrillaires tau, il déclenche une alerte et libère un barrage de molécules du système immunitaire appelées cytokines, ainsi qu’une variété de cellules d’attaque. Cette réponse provient de la microglie, en grande partie, et elle provoque une réaction inflammatoire destinée à détruire tout tissu abritant les points chauds. Ce système «inné» brutal fonctionne très différemment du système immunitaire «adaptatif» plus raffiné, qui génère des cellules immunitaires et des anticorps qui réagissent uniquement à des envahisseurs spécifiques, tels que des bactéries ou des virus, et qui montent une défense plus étroite et plus précise. La réponse innée plus large domine dans la maladie d’Alzheimer. Comme les lésions prolifèrent au-delà de la capacité de la machinerie interne d’un neurone à se débarrasser des détritus, cette réponse inflammatoire générale entre en action et, malheureusement, frappe souvent des cellules encore saines dans le cerveau. Des scientifiques de l’Université de Californie à Irvine ont récemment découvert que l’élimination de la microglie âgée chez les souris plus âgées a incité les animaux à repeupler leur cerveau avec de la microglie fraîche. Ce rajeunissement a amélioré la mémoire spatiale, inversé les changements liés à l’âge dans l’expression des gènes neuronaux et augmenté la naissance de nouveaux neurones, ainsi que la densité de leurs dendrites.

Cette agression déclenchée par l’amyloïde et le tau se produit probablement en plus d’un faible niveau d’inflammation dans le cerveau qui se produit naturellement avec le vieillissement. De nombreuses personnes âgées ont des concentrations accrues de cytokines pro-inflammatoires telles que le facteur de nécrose tumorale (TNF), suggérant qu’un léger état inflammatoire existe dans tout le corps à ce stade de la vie. Le vieillissement est très variable chez l’homme, et les différences signifient que la progression et les effets de la maladie d’Alzheimer sont également assez variables. Une partie de cette diversité peut probablement être attribuée à la variation individuelle du système immunitaire humain. Différentes personnes héritent de configurations distinctes de gènes impliqués dans les réponses immunitaires. De plus, au cours de nos vies, nos systèmes sont façonnés par des influences non héréditaires. Nous obtenons différentes expositions aux microbes symbiotiques dans des endroits tels que notre intestin et aux microbes pathogènes de notre environnement. Tout cela suggère que l’exposition du système immunitaire à divers agents pathogènes, ainsi que nos différences génétiques, peuvent contribuer au développement de la maladie d’Alzheimer en établissant un profil immunitaire individuel, ou «immunotype».

Le défi pour les chercheurs qui veulent arrêter les lésions cérébrales causées par une inflammation généralisée est de distinguer les réponses immunitaires souhaitables que le cerveau utilise pour lutter contre les problèmes en développement et la dégradation induite par l’âge des autres réponses immunitaires plus téméraires à la pathologie évolutive de la maladie d’Alzheimer. La communauté des chercheurs aimerait apprivoiser l’inflammation cérébrale causée par la maladie mais ne sait pas encore comment réaliser une intervention avec précision.

Déconnexions électriques

Le cerveau est un organe électrique: sa caractéristique la plus déterminante est sa capacité à coder et à transmettre des informations sous forme de signaux électriques transmis entre les neurones, généralement par des produits chimiques appelés neurotransmetteurs. La manière dont la maladie d’Alzheimer altère la signalisation des cellules cérébrales et perturbe la façon dont elles s’assemblent en circuits de mémoire fonctionnelle n’a pas été suffisamment étudiée. Mais maintenant, la capacité de détecter les connexions structurelles et fonctionnelles est en plein essor grâce aux progrès techniques qui nous permettent de visualiser ces liens dans des détails exquis.

Certaines de ces avancées impliquent l’optogénétique, un moyen pour les scientifiques de stimuler des neurones spécifiques dans le cerveau d’un animal en utilisant la lumière. Les chercheurs peuvent offrir à l’animal une récompense ou une expérience effrayante, puis détecter quels gènes deviennent plus actifs. Cette approche, dans une réalisation impressionnante, permet désormais aux chercheurs d’observer et de manipuler des neurones spécifiques qui codent une mémoire spécifique appelée engramme, comme indiqué dans un article de 2020 dans Science. Lorsque ces cellules ont été stimulées par la lumière seule après l’expérience initiale, leur souvenir a été rappelé. Si nous pouvons comprendre la biologie qui conduit à la formation de ces connexions de mémoire électrique, ces informations seront cruciales pour nous aider à comprendre comment la pathologie d’Alzheimer interrompt ces circuits neuronaux.

Crédits: Galen Dara

Les neuroscientifiques ont fait une autre avancée cette année en découvrant que la microglie semble être impliquée dans le fait d’oublier ces engrammes au cerveau en éliminant les synapses qui relient normalement les neurones.

Nous savons également que les neurotransmetteurs sont affectés de différentes manières par certaines des protéines impliquées dans la pathologie d’Alzheimer. Tau, par exemple, s’accumule dans les neurones qui utilisent le glutamate, un neurotransmetteur, et travaillent pour exciter les signaux. Mais d’autres neurones qui inhibent les signaux – la signalisation repose sur de bons mécanismes de démarrage et d’arrêt – libèrent un neurotransmetteur différent, le GABA, et sont moins affectés par l’accumulation de tau. La base de cette sélectivité cellulaire et ses conséquences est inconnue, et nous devons la comprendre beaucoup mieux. Les scientifiques ont également vu que l’activité neuronale augmente la propagation du tau, ce qui pourrait être une autre partie importante du puzzle d’Alzheimer.

Non seulement les types de cellules de signalisation sont affectés différemment par le processus de la maladie, mais les effets varient également dans différentes zones du cerveau. Par exemple, les zones du cerveau liées à la mémoire, aux émotions et au sommeil sont gravement endommagées, tandis que les centres liés à la fonction motrice et sensorielle primaire sont relativement épargnés. Une étude a révélé que les régions du cerveau activées lorsque notre esprit vagabonde, ce qu’on appelle l’état par défaut ou au repos, sont les mêmes endroits où les plaques amyloïdes sont d’abord déposées. Mais nous devons être prudents pour tirer des conclusions – un esprit errant ne provoque pas nécessairement un dépôt amyloïde.

Le sommeil est un autre état électrique du cerveau qui est de plus en plus reconnu comme un facteur de développement de la maladie d’Alzheimer. Les niveaux d’amyloïde et de tau fluctuent au cours du cycle veille-sommeil normal, et la privation de sommeil augmente considérablement la production d’amyloïde et diminue sa clairance. Le sommeil profond évoque des vagues rythmiques de liquide céphalorachidien qui peuvent servir à éliminer les toxines, y compris l’amyloïde, du cerveau. Malheureusement, ce type de sommeil diminue avec le vieillissement. Cette observation pourrait stimuler les travaux sur les approches pharmacologiques conçues pour restaurer spécifiquement le sommeil profond.

Des idées partagées

Ces domaines de recherche ne sont pas la clé d’un programme scientifique rajeuni d’Alzheimer. Il y en a certainement plus. Mais ces cinq voies sont intimement liées et, comme la biologie elle-même, peuvent être étudiées de nombreuses façons de fertilisation croisée. J’espère que, à mesure que la science fondamentale comblera les informations manquantes, en particulier les informations quantitatives, les modélisateurs et les théoriciens du calcul interviendront pour aider à prédire l’impact de la pathologie d’Alzheimer sur les circuits cérébraux et les voies cellulaires. J’aimerais également que ces orientations de recherche incitent les enquêteurs à réfléchir collectivement et systématiquement et à partager leurs idées de manière constructive. C’est ainsi que nous pouvons nous unir pour repousser notre ignorance face à cette terrible maladie.