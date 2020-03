La Commission nationale de la santé de Chine a annoncé aujourd’hui que le nombre de décès sur son territoire dus à une pneumonie au COVID-19, causée par le coronavirus SARS-CoV-2, était de 9, soit le cinquième jour consécutif où cette Les statistiques restent à un chiffre.

Selon la source, tous les décès se sont produits dans la province du Hubei, dans le centre-est du pays, et plus précisément dans sa capitale, Wuhan, d’environ 11 millions d’habitants et épicentre de l’épidémie.