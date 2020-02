Citation AEX du 28 février

Jour défavorable pour le AEX, qui a clôturé la journée du vendredi 28 février par de fortes chutes de 3,68%jusqu’à 539,38 points. Le sélectif a marqué un maximum de 543,65 points et un minimum de 531,18 points. La fourchette de prix de l’indice entre son plus haut et son plus bas (maximum-minimum) au cours de cette journée était 2,29%.

Compte tenu de la semaine dernière, le sélectif accumule une baisse de 12,63%, de sorte que pendant un an, il accumule toujours une diminution de 0,32%. L’index est placé 16,66% inférieur à son maximum cette année (629,23 points) et une 539,38 points, la valorisation minimale de l’année.

Cliquez ici pour consulter les dernières nouvelles