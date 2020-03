Citation de Nikkei du 3 mars

Mauvaise journée pour l’indice, qui a clôturé la séance le mardi 3 mars avec des baisses notables de 1,22%jusqu’à 21082,73 points. Le sélectif a atteint un maximum de 21719,78 points et un volume minimum de 21082,73 points. La fourchette de prix pour le Nikkei entre son point le plus élevé et le plus bas (maximum-minimum) au cours de cette journée, il était situé dans le 2,93%.

En ce qui concerne la rentabilité des sept derniers jours, le Nikkei enregistrer une chute de 6,74%, de sorte que pendant un an, il maintient toujours une 0,27%. L’index est placé 14,23% inférieur à son maximum cette année (24 083,51 points) et un 21082,73 points, le prix minimum pour l’année en cours.

