City et United s’affronteront dans le classique de Manchester pour le match aller de l’Angleterre League Cup: temps, télévision et formations

Une nouvelle édition du classique de Manchester animera l’une des demi-finales de la Coupe de la Ligue d’Angleterre. D’un côté, la ville de Pep Guardiola, et de l’autre, les United d’Ole Gunnar Solskjaer, qui seront locaux lors du match aller..

Les deux équipes de la ville vivent des cadeaux différents. Dans le cas de Manchester City, l’actuel double champion de l’épreuve – totalisant six titres en Coupe Carabao -, cherchera à atteindre une nouvelle finale et allouera la fin de saison en Angleterre pour conquérir les coupes locales, en tenant compte du fait que Liverpool reste au sommet de la Premier League et dispose d’un avantage considérable. L’équipe dirigée par Jürgen Klopp a marqué 13 points pour Leicester et 14 pour les Citizens dans la compétition maximale du football anglais.

De son côté, United est encore plus loin que son rival classique. Il se situe au cinquième rang du classement, avec 31 points, mais au-delà de l’emplacement de l’équipe, des rumeurs sur une éventuelle décision du club de se passer de l’entraîneur norvégien, grandissent avec le développement de la saison.

Malgré la situation actuelle, les Red Devils ont frappé la main dans la main qu’ils ont joué pour la Premier League en décembre dernier: en tant que visiteur, au stade Etihad, United a battu la City 2-1, grâce aux buts de Marcus Rashford et Martial. À quand remonte la dernière fois que l’équipe la plus victorieuse de Manchester a pu battre son adversaire lors de matchs consécutifs? Il y a près d’une décennie, en avril 2010.

Avec l’arrivée de Guardiola à la banque de Citoyens, l’histoire a changé: City a triomphé lors de six de ses neuf derniers matchs à Old Trafford en comptant toutes les compétitions de football anglais. Les statistiques indiquent qu’avec Pep, la ville a remporté six victoires, une de plus que l’institution lors de ses 39 excursions précédentes dans l’un des stades de football emblématiques d’Europe.

Pour atteindre les demi-finales, Manchester City a dépassé les étapes avant Preston North End, Southampton et Oxford United, tandis que United est parti sur la route dans les rondes avant Rochdale – aux tirs au but – Chelsea et Colchester United.

Le dernier antécédent de la Coupe de la Ligue en Angleterre était le 26 octobre 2016: à cette occasion, Manchester United a gagné 1-0 en duel pour les huitièmes de finale de l’un des tournois de football les plus traditionnels. Anglais.

Le match retour, qui se jouera au stade Ethiad, se jouera le 29 janvier. Pour l’autre série de demi-finales, ils affronteront Aston Villa avec Leicester.

Manchester United: David de Gea; Ashley Young, Victor Lindelof, Harry Maguire, Brandon Williams; Andreas Pereira, Nemanja Matic, Tahith Chong, Daniel James, Juan Mata; Marcus Rashford. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester City: Claudio Bravo; Joao Cancelo, John Stones, Fernandinho, Benjamin Mendy; Ilkay Gündogan, Rodri Hernández, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva; Gabriel Jesus DT: Pep Guardiola.