Ciudad Juárez: la ville marquée par la violence qui cherche à éradiquer les fémicides

Ciudad Juarez, La localité mexicaine bordant les États-Unis et marquée par le fléau des fémicides, vise, selon le gouvernement, à réduire ce crime, qui, selon les données officielles, a fait 16 victimes dans la ville entre janvier et août, bien que les ONG aient fait 109 morts dans cette période.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réaffirmé ce vendredi à Ciudad Juarez que le Le gouvernement fédéral et les États “travaillent de manière coordonnée” Pour réduire ce crime. “C’est une histoire malheureuse qui a été présentée ici”, a-t-il dit.

Selon les données officielles, entrez 1993 et ​​2008 à Ciudad Juárez, environ 500 femmes ont été tuées, qui a conduit au terme féminicide, crime de haine compris comme le meurtre d’une femme pour le fait d’être une femme.

Lors d’une conférence de presse, avec López Obrador, Javier Corral, gouverneur de Chihuahua, où se trouve Ciudad Juárez, a déclaré que le nombre de fémicides dans l’État a connu une tendance à la baisse et que les données “ne sont plus aussi pertinentes qu’auparavant”, cependant, a-t-il dit, “vous n’avez pas à lever le drapeau, ni à lancer des cloches pendant le vol”.

Le fonctionnaire a fait ces déclarations en mentionnant que De janvier 2018 à novembre 2019, 45 féminicides ont été enregistrés dans tout Chihuahua et qu’à Ciudad Juárez, le niveau de signalement des crimes de violence domestique a considérablement augmenté.

Il a souligné qu’actuellement le principal problème à Ciudad Juárez est précisément la violence domestique car “est le terreau” pour des délits plus graves tels que les homicides et les féminicides.

Corral a cité des données du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique, une agence qui a indiqué dans son rapport sur la violence contre les femmes que Ciudad Juárez a signalé 16 fémicides entre janvier et août 2019, avec un taux de 1,60 cas pour 100 000 habitants.

Sur ces dossiers, le coordinateur de l’incidence du réseau Mesa de Mujeres à Ciudad Juárez, Cecilia Espinoza, a précédemment déclaré qu’au cours des huit premiers mois de 2019, 109 femmes avaient été assassinées dans cette seule municipalité, ce qui représente une augmentation de 36,2% par rapport à la même période de 2018.

Corral a déclaré que le gouvernement de l’État avait pris des mesures concrètes pour résoudre ce problème, notamment la construction d’un siège du parquet spécialisé pour les crimes contre les femmes.

Il a ajouté qu’ils cherchaient également à poursuivre les enquêtes sur les cas de fémicides survenus au cours des années précédentes, car beaucoup d’entre eux étaient “très mal formulés” et ils ont dû «les redémarrer ou les reconstruire pour atteindre les responsables».

Cependant, il a expliqué que ce problème n’exige pas seulement des politiques de sécurité publique et la justice, mais il s’agit de s’attaquer aux problèmes de pauvreté et de vulnérabilité auxquels les femmes sont confrontées.

Selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), des 46,5 millions de femmes d’au moins 15 ans du pays, 66,1% (30,7 millions) Ils ont subi des violences de toute nature à un moment de leur vie.

De plus, 43,9% des femmes ont subi des attaques de la part de leur mari ou partenaire tout au long de leur relationet l’incidence est plus prononcée chez les femmes qui se sont mariées ou se sont jointes avant l’âge de 18 ans (48%) que chez celles qui l’ont fait à 25 ans ou plus (37,7%).