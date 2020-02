Claudia Piñeiro: “Il semble que dans tous les cas, l’amour romantique soit le prélude à la violence sexiste et ne l’est pas”

Les tragédies désarment les familles, sauf celles qui ont été annulées depuis et qui n’ont besoin que d’un battement pour consommer la destruction totale: dans Cathédrales, le nouveau roman de Claudia Piñeiro qui est sur le point d’atteindre les librairies, tout finit par éclater avec l’apparition du corps démembré et carbonisé des sœurs cadettes Sardá, une énigme qui restera en suspens pendant trente ans dans ce genre de policier capricieux qui fait référence à la généalogie des crimes non résolus dans l’histoire argentine.

«Nous sommes une cicatrice. La cicatrice qui a laissé un meurtre », explique l’un des protagonistes de ce complot de distanciation – géographique et sentimental – que l’auteur dessine patiemment à travers sept narrateurs qui retracent la scène du meurtre pour éclairer« le crime derrière le crime »et élever une critique des dogmes religieux, mais aussi du caractère arbitraire des liens tracés par la génétique car, comme hurle l’un des personnages, «la famille est cette étrange institution composée de membres que l’on ne choisit pas et auxquels nous sommes condamnés naissance. “

Le salon du balcon de la maison de Piñeiro dans les hauteurs au-dessus des verres verdâtres du jardin botanique, presque une extension de l’intérieur plein de détails chromatiques qui se réfèrent à la marée verte, le mouvement féministe florissant qui a l’auteur de Jeudi veuves comme l’un de ses principaux porte-parole: un chapeau, des drapeaux, une fleur en tissu et la superbe peinture en relief de l’artiste Guillermina Grinbaum qui présente une femme dans une écharpe verte avec son poing droit levé, font partie du décor qui souligne son militantisme par la légalisation de l’avortement.

Comme un jeu de miroirs, ce thème qui transite dans les échanges ardents à travers les réseaux sociaux est également l’un des sujets qui touche la plupart de ses fictions et qui mord l’intrigue de Cathédrales, le roman qu’il publiera dans les premiers jours de mars et qu’il définit dans l’interview comme «un policier dans le style de ce que j’aime».

– Comme beaucoup de vos romans précédents, “Cathedrals” commence par une iconographie typique de la police qui est ensuite diluée pour laisser place à d’autres formes …

– Le roman n’a pas tellement à voir avec la police mais avec les relations qui découlent d’un crime, d’un meurtre ou de la mort. Dans ce cas, cela commence par une personne démembrée et brûlée, prétendument assassinée. Trente ans plus tard, vous ne savez pas ce qui s’est passé, quelque chose qui d’autre part, c’est très symptomatique de l’Argentine, où il y a beaucoup de femmes qui sont apparues assassinées et le coupable ne s’est jamais rencontré.

Dans le cas du policier actuel et aussi de ce roman, ce qu’il finit par découvrir n’est pas le crime lui-même mais ce qui se cache derrière: le crime derrière le crime. Celui qui le lit trouvera quelque chose de bien pire derrière ce corps brisé qui commence l’histoire.

– L’un des nœuds de l’intrigue concerne les conséquences d’un avortement lorsque cette pratique est pénalisée. L’idée est de montrer comment dans les sociétés à tabous forts les décisions individuelles impliquent différents niveaux de responsabilité sociale?

– Les sociétés sont très habiles pour se décharger de leurs responsabilités. Un arbre tombe dans la rue et tue une personne et on ne sait pas si la faute en incombe à la municipalité, au propriétaire de la maison, à celui qui a planté l’arbre ou à la personne qui passait. Lorsque la responsabilité n’est pas placée sur quelqu’un, c’est un problème car personne ne prend le relais. Mais c’est aussi un problème lorsque nous ne prenons pas en charge nos propres responsabilités.

Dans le roman, il y a un père qui pense à cette question quelle était sa responsabilité afin que sa fille ne puisse rien dire. Ces responsabilités familiales, qui ne sont pas punissables, sont aussi des choses dont nous devons nous occuper. Quel genre d’amis, de parents ou de partenaires sommes-nous que nous ne pouvons pas accueillir quelqu’un qui a vécu une telle chose, le serrer dans ses bras et le sauver de la condamnation sociale ou le silence, qu’est-ce qui est si douloureux?

– En plus de l’incidence de l’avortement, dans “Cathédrales”, il y a un signe des temps reflétés dans les clins d’œil à un langage inclusif et la critique de l’amour romantique. La littérature est ce territoire qui vous permet de donner de la densité aux problèmes et de permettre d’autres lectures différente de la dimension que ces questions acquièrent dans les réseaux?

– Sauf Un communiste en bref, mes personnages sont toujours traversés par ce qui se passe ici et maintenant. La question de l’avortement est présente depuis le premier livre que j’ai écrit, Le vôtre, où une adolescente envisage de le devenir mais décide finalement de ne pas le faire, car l’existence de l’avortement ne signifie pas que tout le monde finit par l’opter. Dans Elena sait la question est également présente, ainsi que dans les contes de Qui non. Ce n’est pas un problème nouveau dans mon travail, même s’il est vrai qu’il coïncide désormais avec l’agenda social et qu’il est resignifié d’une autre manière.

– Il y a aussi une critique voilée de l’amour romantique, alors que dans les réseaux ces derniers jours vous avez discuté avec certaines féministes essayant de qualifier cette question sous l’argument que ce n’est pas le prélude à la violence sexiste. Comment ces deux visions coexistent-elles?

– Lorsque l’amour romantique est critiqué, un parti pris est créé et subsume à l’amour qui devient une relation sexiste et violente. Les féministes ont peut-être eu tort de soulever une question aussi complexe dans une langue populaire où les gens peuvent confondre ce dont on parle. Il semble que dans tous les cas, l’amour romantique soit le prélude à la violence sexiste. Et ce n’est pas comme ça. Il faut déconstruire l’éducation sentimentale des femmes qui se fonde sur des personnages qui souffrent, qui tolèrent les abus et la soumission des hommes.

Bien sûr, nous devons nous battre pour qu’il y ait de moins en moins de femmes victimes de soumission, mais en même temps, les générations futures doivent connaître l’amour, l’amour qui se porte bien. S’il fait mal, ce n’est pas de l’amour. Être si prudent quant à la possibilité que quelque chose vous fasse du mal, alors cela génère un rejet de la possibilité que cela vous fasse du bien.

– Votre idée était de faire un roman contre les mandats?

– L’idée sous-jacente n’était pas si claire au moment de la rédaction, mais maintenant que je l’ai terminée, je vois que Ce roman a à voir avec les mandats: avec le mandat de la religion, comment la famille doit être, comment les femmes doivent être. Il y a beaucoup de mandats qui sont remis en question aujourd’hui, ils tournoient pour voir lequel tombe et lequel reste.

En même temps, autour de ce que vous voulez changer, cela apparaît aussi comme un règlement que nous ne devons pas autoriser. C’est un peu dangereux, surtout dans les relations. D’une part, je ne veux pas plus de violence ou de souffrance, mais en même temps je veux que les gens continuent de tomber amoureux, de continuer à avoir des relations sexuelles sèches ou à aimer sans relations sexuelles s’ils le souhaitent. Ce sont des décisions de chaque personne. Ne confondez pas l’amour avec la soumission mais cela ne doit pas nous conduire à éliminer l’amour.

– Il y a une forte question non pas aux religions mais au récit qu’elles affichent. Ne croit-il pas exiger une force supérieure à celle de ceux qui le font?

– Je Je ne pense pas que ce soit plus courageux mais c’est plus sombre de ne pas croire. Croire qu’après la vie il y a autre chose vous protège contre la désolation causée par la mort. Mais pour ne pas ressentir cette désolation, les religions nous en demandent trop. Si le prix que je dois payer pour ne pas penser que si je meurs tout est fini, c’est pour accepter les règles qui ont été imposées par les différentes personnes qui ont passé par le pouvoir et l’autorité par la religion, je préfère ne pas l’accepter.

Parce qu’en outre, nombre de ces règles sont imposées non seulement à ceux qui croient mais aussi à ceux qui ne croient pas et qui en sont affectés dans les pays où la religion est tellement attachée à l’État. L’Uruguay, qui pendant de nombreuses années a fait la séparation de l’Église et de l’État, a réalisé les droits sociaux beaucoup plus rapidement que nous parce que la base était dans cette séparation. Bien sûr, je ne remets pas en question le fait que les églises devraient suivre. Le problème est que lorsque les choses sont si lourdes, elles commencent à se confondre parce que l’État finit par être un exécuteur des normes de l’Église..

Une fois que vous aurez décidé de ne pas croire, vous vous débarrasserez également de beaucoup de choses. Je suis allé dans un collège de religieuses et jusqu’à mes 26 ans, j’allais à la messe tous les dimanches. Aujourd’hui, je me sens libéré de ne pas avoir à faire cela, mais cela ne signifie pas que tout le monde a la même chose. Le problème est qu’être athée a une mauvaise presse: il semblerait que vous êtes une mauvaise personne parce que si vous ne croyez en rien, alors vous n’avez pas de règles morales ou éthiques.

– Vous dites dans le livre que de nombreuses histoires de l’Église “ne résistent pas au test de vraisemblance que nous faisons à toute fiction mineure” La vérité n’est-elle donc pas une question d’arguments mais de ceux qui l’énoncent?

– Il y a une acceptation de l’autorité en ce sens qui est différente de la foi. Je respecte la foi religieuse mais une question est de savoir ce que les papes, les évêques et les autres mettaient au-dessus de la foi. Une chose est Dieu, ou Jésus, quelque chose que je peux parfaitement comprendre parce que je viens d’une famille catholique. Si un pape dans un conseil dit une chose puis qu’un autre pape en dit une autre et qu’il veut me faire croire que c’est de la foi, je ne l’accepte pas. Ces choses n’ont rien à voir avec la foi mais avec les décisions prises par les hommes qui représentent la foi en fonction des intérêts. S’il y en a une, la critique du livre est orientée vers l’hypocrisie qui va derrière la foi. C’est une critique de l’hypocrisie des hommes utilisant leur place au pouvoir au nom de la foi.

– Ces jours-ci, vous êtes confronté à un autre défi: vous avez écrit avec Marcelo Piñeyro le scénario de la série “Le Royaume” Comment s’est passée cette expérience?

– C’est un projet que nous avons commencé avec Marcelo parce que nous voulions travailler ensemble. Et cette histoire en huit chapitres est sortie qui a à voir avec la politique, avec ce qui se passe dans les sociétés en ce moment, avec les manipulations politiques … J’ai adoré le processus de travail avec lui parce qu’il a une tête beaucoup plus complète sur quel est le fait d’écrire. Marcelo a le contrôle de ce qui se passera avec ce texte beaucoup plus grand que si j’écrivais seul.