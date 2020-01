Coco Gauff fait le tour et jouera avec Osaka en Australie

MELBOURNE, Australie (AP) – La deuxième manche de l’Open d’Australie a été compliquée mercredi pour Coco Gauff.

Les doubles fautes s’accumulaient jusqu’à atteindre neuf. Aussi les inconvénients: il a commencé à perdre le premier set contre Sorana Cirstea, 74e de la table féminine. Puis, après avoir forcé un troisième, Gauff a perdu 3-0 et abandonné 14 des 16 points avec une série d’erreurs. Après avoir égalé le score, Gauff avait deux points de retard.

Mais rien n’avait d’importance. Comme il a continué à se montrer encore et encore, Gauff n’est pas une fille ordinaire de 15 ans. Elle n’est pas non plus une joueuse de tennis actuelle. Après avoir battu Cirstea 4-6, 6-3 et 7-5 en un peu plus de deux heures, il a obtenu une place dans un autre duel avec Naomi Osaka en Grand Chelem.

Moins de cinq mois après leur rencontre mémorable à l’US Open – Osaka a gagné en deux sets, puis a consolé Gauff, qui pleurait, et l’a encouragée à s’adresser au public, les deux se rencontreront à nouveau. Comme alors, Osaka défend le titre et Gauff fait ses débuts dans le tournoi.

Osaka avait surmonté certaines frustrations auparavant en saisissant la raquette à deux mains et en la jetant au sol, en lançant une balle de tennis puis en la frappant. Puis il a composé et battu Zheng Saisai 6-2 et 6-4.

Dans un autre résultat exceptionnel de la troisième journée, l’ancienne championne n ° 1 et de l’Open d’Australie en 2018, Caroline Wozniacki, a passé le tour dans lequel elle a annoncé que ce serait son dernier tournoi, se remettant de désavantages majeurs dans les deux sets pour gagner 7-5 et 7. -5 jusqu’à Dayana Yastremska.

Chez les hommes, Novak Djokovic a évité de faire la même erreur il y a trois ans en affrontant un rival wild-card au deuxième tour de Melbourne.

Djokovic a battu Tatsuma Ito 6-1, 6-4 et 6-2 dans la brise de la Rod Laver Arena pour passer au troisième tour. Son prochain adversaire sera un autre joueur japonais, Yoshihito Nishioka, venu vaincre Dan Evans, 30e au classement.

Djokovic a été éliminé en 2017 au deuxième tour par Denis Istomin, qui, comme Ito, avait atteint le tournoi après avoir remporté le qualificatif Asie-Pacifique pour une place joker. C’était la pire apparition de Djokovic en Australie depuis son premier match en 2006.

Son expérience à Melbourne Park a été notée lorsque le vent s’est levé dans l’après-midi.

«(Ito) a le mérite de se battre jusqu’au bout. Les conditions sont difficiles ici », a déclaré Djokovic. “Le vent peut vous faire sortir très rapidement de votre zone de confort.”