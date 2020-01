COINS AMERIQUE LATINE-Le virus Chine attrape les marchés régionaux avec de faibles défenses

Par Javier López de Lérida

SANTIAGO, 27 janvier (.) – Si la Chine éternue, l’Amérique latine attrape un rhume. Le nouveau coronavirus n’a encore infecté personne dans la région, mais certains marchés des changes qui ont laissé l’année du mauvais pied souffrent déjà, dans des économies dont les prévisions de croissance avaient baissé avant même que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare l’urgence La deuxième économie du monde.

* L’épidémie du virus 2019-nCoV, qui peut provoquer une pneumonie, a frappé le tourisme et la consommation en Chine à son meilleur moment de l’année et a le potentiel d’affecter le commerce extérieur et la demande de matières premières du géant asiatique, le plus grand Partenaire commercial latino-américain et qui n’a progressé que de 6%.

* “L’épidémie de coronavirus a le potentiel de générer une plus grande perception du risque sur les marchés financiers mondiaux, entraînant des pertes sur le marché des capitaux et des changements dans les positions d’investissement, ce qui peut conduire le peso mexicain à citer à nouveau ci-dessus 19 pesos par dollar “, a déclaré Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique à Banco Base.

* Les investisseurs se sont précipités vendredi pour se réfugier dans l’or, le yen et le franc suisse, punissant les matières premières et les actifs des marchés émergents, y compris les principales devises de la région, à un moment où certains analystes avertissent d’un ” exubérance irrationnelle “sur les marchés mondiaux.

* Au Mexique, les investisseurs seront attentifs aux chiffres avancés de la croissance économique qui seront connus jeudi et qui pourraient confirmer une stagnation, et le même jour ils regarderont de côté les mêmes données pour les États-Unis.

* L’attention en Argentine, où le peso officiel reste contrôlé mais l’implicite ou compté avec liquidation a atteint 84 unités par dollar, sera mise à l’honneur lors des réunions du ministre de l’Economie, Martin Guzman, avec des analystes, investisseurs et entrepreneurs à New York , et sa rencontre avec le chef de la mission pour le pays du Fonds monétaire international (FMI), en période d’incertitude sur le mode de paiement de la dette souveraine.

* Au Chili, où le peso perd du terrain depuis le début de l’année, les yeux seront rivés sur le comité de politique monétaire de la Banque centrale, qui se réunit mercredi. Aucun changement dans le taux d’intérêt de référence n’est prévu, mais certains signes indiquent que cela pourrait se produire avec une économie enlisée dans l’incertitude due à l’instabilité politique.

* Les attentes pour la Colombie sont les mêmes, sans variation du taux d’intérêt, mais avec une banque centrale plus confortable avec une inflation qui reste dans ses objectifs.

* Au Brésil, le scénario économique est plus optimiste, mais la devise s’est affaiblie parallèlement à la baisse des autres devises des marchés émergents.

* “La faiblesse du real ce mois-ci réduit en partie les bénéfices de décembre et l’année dernière, il est peu probable que nous voyions la devise fluctuer en dessous de 4 (pour un dollar) ou au-dessus de 4,40”, a expliqué Felipe. Pellegrino, directeur de la trésorerie de Travelex Bank.

* Au Pérou, les résultats d’élections législatives particulières donneront le ton aux marchés, soucieux de trouver une issue à la crise politique ouverte par les affrontements entre le Congrès et l’exécutif.

* Le coronavirus, qui a déjà fait au moins 81 morts en Chine et avec des cas aux États-Unis et en Europe, a le potentiel de compliquer les économies qui se redressent et avec des prévisions moins prometteuses qu’il y a seulement quelques mois.

Pièces par dollar Valeur Var pct Maximum Minimum

Real Brésil 4,1814 -3,87 4,00 4,22

Peso mexicain 18,7900 0,79 18,65 19,04

Chili Peso 777,0 -3,09 750780

Peso colombien 3363 -2,30 3241 3379

Sol Pérou 3,3210 -0,36 3,30 3,34

Peso argentin 59,91 -0,60 59,74 60,12

