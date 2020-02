Colo Colo de Chile licencie DT Salas après de mauvais résultats

SANTIAGO, 25 février (.) – Le club de football chilien Colo Colo a déclaré mardi qu’il avait licencié l’entraîneur Mario Salas après une série de mauvais résultats lors du tournoi local cette année.

Salas, 52 ans, a été introduit comme DT du “ Cacique ” fin 2018 après une étape réussie de l’Universidad Católica de Chile et du Sporting Cristal de Perú.

En un peu plus d’un an à la tête du club le plus populaire du Chili, Salas a terminé deuxième de la ligue l’année dernière, obtenant la qualification pour la phase de groupes de la Copa Libertadores, et a remporté la Coupe du Chili 2019.

Cependant, Salas a à peine réussi à mener cinq dates du championnat chilien cette saison, dans laquelle il a accumulé quatre défaites consécutives et était à 12 points du leader de l’Université catholique.

“Black and White communique qu’il a décidé de mettre fin au contrat qui liait l’entraîneur Mario Salas au club”, a indiqué le concessionnaire en charge du club dans un communiqué publié par les réseaux sociaux.

“Le club apprécie le professionnalisme et la prestation de Mario Salas et de l’ensemble de son personnel technique. Nous reconnaissons en lui son engagement et sa volonté”, a ajouté la brève note.

Colo Colo rendra visite à Jorge Wilstermann de Bolivie la semaine prochaine pour ses débuts dans le groupe C des Libertadores, qui sont également composés de l’Atlético Paranaense du Brésil et de Peñarol de l’Uruguay.

(Rapport de Natalia Ramos. Édité par Rodrigo Charme)