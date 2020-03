Colombie.- A la recherche d’une “vérité transformatrice” après plus d’un demi-siècle de guerre en Colombie

La violence persistante et la “résistance invisible”, les principaux obstacles

Outre les victimes en Colombie, “il faut aussi expliquer l’histoire de l’exil”

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

La Colombie tente toujours de tourner la page de plus de 50 ans de guerre avec les FARC. Une partie “fondamentale” de cette tâche est d’établir une “vérité transformatrice” qui explique ce qui s’est passé et donne les clés pour qu’elle ne se répète pas, pour laquelle la Commission de la vérité travaille contre la montre sur un univers de plus de huit millions de victimes au milieu d’une forte «résistance».

Carlos Martín Beristain, psychologue espagnol possédant une vaste expérience dans la prise en charge psychosociale des victimes dans le monde, est l’un des onze membres de la Commission Vérité créée par l’accord de paix, mais le seul étranger parce qu’il a une mission spéciale, le pour raconter l’histoire des plus de 500 000 personnes qui ont fui la Colombie pour quitter le conflit armé.

Dans une interview accordée à Europa Press, Martín Beristain admet qu’il s’agit d’une tâche “difficile”. En premier lieu, parce que «presque aucune Commission de la vérité n’a traité les victimes en exil», en se concentrant sur celles qui sont restées sur le territoire national. Dans le cas de la Colombie, la dimension du conflit armé a également rendu “invisibles” ceux qui ont fui.

Une deuxième difficulté est “la grande dispersion de l’exil colombien”. “À l’époque, l’exil paraguayen était concentré en Argentine; l’exil libérien était au Ghana et aux États-Unis; et nous avons ici un exil dans plus de 23 pays”, de l’Équateur ou du Venezuela, géographiquement proches, au Canada ou en Espagne.

Le manque de ressources, qui dans leur cas vient de la communauté internationale, a forcé les esprits à se tailler. Martín Beristain a tissé un réseau de NODOS, des organisations de “personnes qui connaissent la Colombie et travaillent sur les questions de consolidation de la paix” qu’ils ont formées pour recueillir des témoignages. L’objectif est d’atteindre un millier et d’en avoir déjà environ 550.

Un autre défi est d’articuler un compte représentatif car il existe des profils très différents. Les premières grandes vagues migratoires en provenance de Colombie se sont produites dans les années 80, au moment du “Statut de sécurité”. Par la suite, l’exode a été associé à l’échec des dialogues de paix. Avec l’échec du processus d’El Caguán, mené par le gouvernement d’Andrés Pastrana, les violences sont licenciées et la population est massive. “Sept personnes sur dix tuées dans l’ensemble du conflit armé se sont produites entre 1998 et 2008”, souligne-t-il.

Martín Beristain explique que, dans le cas de la diaspora colombienne, un défi spécifique est de démanteler les stéréotypes. “Nous leur avons demandé ce qui les a poussés à quitter le pays, (…) mais aussi ce qui a été trouvé ici, quels problèmes, quels impacts, quelles conséquences, … parce que la Colombie a souvent l’impression que qui est allé Les États-Unis ou l’Espagne ont eu une vie meilleure ou ont été traître parce qu’il a cherché sa sortie personnelle tandis que les autres y sont restés. L’histoire de l’exil doit également être expliquée “, dit-il.

“SILENCE PACTS”

Le travail du psychologue espagnol n’est qu’une pièce beaucoup plus large d’un puzzle qui poursuit une «vérité transformatrice», c’est-à-dire qu’il ne se limite pas à dire «ce qui s’est passé», mais qu’il fournit un «contexte explicatif» – «Pourquoi arrivé “- pour pouvoir dire” c’est ce qu’il faut changer pour que cela ne se reproduise plus “: une tâche ancrée dans la mémoire historique en vue de la non-répétition.

Cela implique, d’une part, qu’il s’agit d’une vérité inclusive. Bien qu’il soit “impossible” de recueillir chaque expérience personnelle, le résultat final devra être “représentatif”, de sorte “qu’il n’y a pas de secteurs importants qui ont souffert de cette victimisation qui soient laissés de côté”, dit-il. Et, de l’autre, c’est “une vérité sensible”, qui à travers les expériences individuelles “génère de l’empathie dans une partie de la société qui n’a pas été touchée par le conflit armé”.

Martín Beristain précise en tout cas qu ‘”il y a ici plusieurs vérités”, autant que le Système global de vérité, justice, réparation et non-répétition (SIVJRNR), l’un des axes de l’accord de paix. Ainsi, l’Unité pour la recherche des personnes disparues cherche à découvrir “l’histoire et le lieu” des disparus et la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) poursuit une “vérité judiciaire”.

L’objectif commun est de provoquer “cette crise des pactes de silence qui doit se produire dans chaque transition politique afin que vous puissiez parler de choses qui n’ont jamais été discutées, que la dissimulation qui tisse plusieurs fois la version des responsables soit brisée” .

“IL Y A TOUJOURS DE LA PEUR”

La continuité du conflit armé en Colombie, non seulement avec les FARC à travers sa dissidence, mais aussi en raison de l’existence d’autres guerres avec d’autres groupes armés, tels que l’Armée de libération nationale (ELN), et entre eux, il est particulièrement difficile de rôle de la Commission de la vérité.

“Il y a encore de la peur”, reconnaît Martín Beristain. “Il y a des gens qui, lorsqu’ils sont allés se présenter et sont rentrés chez eux, attendaient de les menacer à nouveau”, parfois même avec “des complicités de certains secteurs de l’appareil d’Etat”, donc “il y a beaucoup de méfiance”.

Cependant, en même temps, il se souvient des paroles d’un groupe de femmes qui ont dit: “Nous avons peur de parler mais nous voulons parler.” Le médecin basque souligne que c’est précisément l’une des “forces” de la Colombie, “qu’il y a toujours eu des gens prêts à parler, même dans les moments de guerre les plus aigus”. “Les corps ont été récupérés lorsque les paramilitaires les ont interdits de la rivière Cauca”, illustre-t-il.

Par conséquent, cela indique une autre “résistance invisible, qui est la résistance à admettre la vérité”. Alors que des gouvernements comme Nelson Mandela en Afrique du Sud ou Raúl Alfonsín en Argentin ont approuvé les conclusions et recommandations de leurs commissions vérité, dans d’autres comme le Pérou ou le Guatemala, il n’en a pas été ainsi en raison du “manque de volonté politique”. “Ces choses que nous avons vécues dans d’autres pays en vue de finaliser le rapport, nous vivons ici auparavant”, déplore-t-il.

Martín Beristain prévient que “l’intolérance contre les faits” en Colombie est “un très mauvais indicateur” et l’associe à une “polarisation sociale” qui a déjà été constatée dans d’autres scénarios – “Le cas basque” – et que ” ici c’est très fort. ” “Même si vous ne vous mettez pas, ils vous mettent dans un endroit, ils essaient de se diviser entre nous et eux, et c’est ce que vous devez déconstruire dans le cas colombien”, dit-il.

DANS UN “POINT CRUCIAL”

L’expert international revendique “une politique soutenue dans le temps”, au-delà des changements de gouvernement, dédiée à la mise en œuvre de l’accord de paix, notamment en ce qui concerne la protection des anciens guérilleros et dirigeants sociaux – victimes de une violence “scandaleuse” renouvelée -; «un Etat civil, positif et démocratique» comble le vide laissé par les FARC et que d’autres ont occupé; et à la restitution des terres.

La Commission Vérité apportera son grain de sable avec un rapport que, à moins que son mandat ne soit prolongé, elle devra présenter d’ici novembre 2021 une “vérité complète” et des recommandations pour les 20 prochaines années, donc “non C’est un port d’arrivée, mais un port de départ “pour générer un” dialogue social “.

Martín Beristain suppose qu’il existe une “situation à risque” pour le processus de paix – “je ne suis pas naïf” – mais voit également des raisons d ‘”espérer”, telles que le ferme soutien de la communauté internationale et “la nouvelle dynamismes “,” le fait que les gens aient perdu leur peur d’exprimer publiquement leur malaise “.

Selon lui, la Colombie n’a d’autre choix que de saisir cette “opportunité”, de rechercher “une solution politique à un conflit armé plus large”, car sinon “elle risque de retrouver un cycle de violence de 10 ou 15 ans de plus”. “. “C’est le point crucial que nous sommes aujourd’hui”, a déclaré Ditch.