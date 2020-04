Colombie.- Confirmer la peine de 60 ans de prison pour deux “ bouchers ” du clan du Golfe

MADRID, 21 avr (EUROPA PRESSE) –

La Cour supérieure de Sincelejo, dans le nord de la Colombie, a confirmé une peine de 2019 qui a condamné Héctor Mauricio Torres, alias ‘Soldado’, et Alberto Restrepo Arias, alias ‘Hormiga’, membres d’un réseau criminel, à 60 ans de prison du clan du Golfe connu sous le nom de «Los Descuartizadores», pour leur participation à au moins cinq meurtres.

Torres était le leader de “ Los Descuartizers ”, tandis qu’Arias était le chef des assassins de cette structure criminelle du clan du Golfe, dédiée à la coordination des meurtres dans divers départements de la Colombie, tels que Cordoue, Antioquia et dans la capitale Bogotá.

C’est “la peine la plus élevée que le Bureau du procureur général de la nation ait prononcée contre des membres d’organisations criminelles”, a déclaré la Cour suprême de Sincelejo, une ville du département de Sucre, dans le nord de la Colombie.

Selon les éléments de preuve, «Soldado» et «Hormiga» ont assassiné, démembré et enterré au moins cinq personnes entre 2009 et 2010. Pour cela, ils ont eu la collaboration de deux autres personnes, une femme qui a séduit les victimes et qui a été condamné à 26 ans de prison, et celui d’un ancien policier, condamné à 42 ans de prison pour avoir coordonné les meurtres commis à Bogotá.

Les décès sont liés aux conflits territoriaux que le clan du Golfe a avec l’un de ses ennemis dans la région, Los Paisas. Entre 2009 et 2011, a rappelé le journal ‘El Espectador’, ces affrontements entre les deux organisations armées ont fait plus de 500 meurtres à Cordoue.

Le Gulf Clan est actuellement en plein conflit sanglant avec Los Caparros, une autre organisation criminelle, au sujet des trafics de drogue.