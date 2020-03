Colombie.- Deux enfants indigènes meurent de l’explosion d’une mine antipersonnel en Colombie

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Deux mineurs autochtones, une fille de 12 ans et un garçon de 17 ans, sont morts de l’explosion d’une mine antipersonnel dans une zone rurale de la municipalité de Frontino, dans le département d’Antioquia, dans le nord de la Colombie.

L’Organisation indigène d’Antioquia (OIA) a rapporté mercredi que l’événement s’est déroulé dimanche vers midi dans le refuge indigène de Murrí Pantano lorsqu’ils ont traversé le lieu “à la recherche d’activités d’extraction artisanale ou de chargement de bar.”

“Les enfants, qui ont été gravement blessés, ont été aidés par leur famille et leurs amis qui, avec l’aide de la garde indigène, ont cherché à les transférer au centre de santé de Frontino”, a-t-il déclaré.

Cependant, la jeune fille de 17 ans est décédée sur la route et la jeune fille a fait des heures plus tard “chercher des soins médicaux”. “Avec cette affaire, qui nous fait très mal, il y a trois indigènes tués à Frontino par des mines antipersonnel en moins de quatre mois”, a rappelé l’OIA.

L’OIA a dénoncé le fait que depuis 2019 la présence de mines antipersonnel a augmenté dans les municipalités de Frontino, Dabeiba et Murindó en raison de l’action des groupes armés, qui ont relocalisé ces engins explosifs “en raison d’un différend armé territorial entre les gardes. indigène. “

“Les peuples autochtones du département, plus unis que jamais, exigent le départ immédiat de nos territoires d’acteurs armés de toutes sortes, à la fois légaux et illégaux”, a-t-il déclaré, soulignant que “les territoires autochtones (…) sont des territoires de paix.” “.

Plus précisément, il a exigé que le gouvernement d’Iván Duque “dispose de véritables garanties pour la construction d’une paix stable et durable” et que “les dialogues de paix avec l’ELN soient repris”. “Les territoires autochtones ne peuvent pas devenir une étape de guerre”, a-t-il souligné.

Il a également appelé “les institutions régionales et nationales et les organisations humanitaires défendant les droits humains nationaux et internationaux à fournir un soutien humanitaire aux communautés touchées par un conflit qui semble être sans fin”.