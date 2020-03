Colombie.- Deux soldats colombiens meurent dans une attaque armée du clan du Golfe

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Deux soldats de l’armée colombienne sont morts lors d’une attaque armée perpétrée par des tueurs à gages présumés du clan du Golfe dans une zone rurale du département de Cordoue, dans le nord du pays, où ils s’efforcent de détecter d’éventuelles menaces contre la population civile.

L’attaque a eu lieu jeudi dans le canton de Puerto Colombia, une zone où il y a une forte présence de groupes armés de trafiquants de drogue, qui se battent pour le contrôle des cultures illégales.

<< Dans une violation flagrante du droit international humanitaire par le clan du Golfe, des soldats Óscar Hernando Uribe Parra, 35 ans et de Cunday (Tolima), et le soldat Manuel Bracamonte Pabuena, 33 ans, ont été assassinés et originaire de San Marcos (Sucre) ", a indiqué le corps militaire dans un communiqué.

L’armée a annoncé qu ‘”elle poursuivra le développement des opérations militaires pour trouver où se trouvent les responsables du crime”. “Nous regrettons profondément la perte de nos héros et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis”, a-t-il ajouté.