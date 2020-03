Colombie / États-Unis – La Colombie et les États-Unis mèneront des exercices humanitaires communs à la frontière avec le Venezuela

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Le Gouvernement colombien et le personnel de l’armée américaine effectueront des exercices humanitaires conjoints dans le département colombien de La Guajira, limitrophe du Venezuela.

Cela a été annoncé par le ministère des Affaires étrangères de Colombie, qui a ajouté que la formation, appelée «exercice Vita», «bénéficiera aux communautés locales et aux participants», car «ils amélioreront les aptitudes et les compétences qui permettront de maintenir le plus haut niveau d’isolement, non seulement dans le domaine opérationnel des troupes mais aussi dans l’aide humanitaire. “

Plus précisément, des soins médicaux, tels que la dentisterie, la pédiatrie ou certaines chirurgies, seront fournis aux habitants des communautés autochtones des municipalités de Carrizal, Tres Bocas, Porshina et Jojoncito. L’opération se poursuivra jusqu’au 20 mars.

Les opérations seront dirigées par le personnel médical de la Force opérationnelle interarmées Bravo (FOI-B), une unité des forces armées américaines, du Honduras du Southern Command et des forces militaires colombiennes.

L’exercice comprendra également l’utilisation d’hélicoptères du 1-228 Régiment d’aviation, qui appuiera les opérations médicales et des affaires civiles dans les zones reculées, tandis qu’en parallèle, une formation sera dispensée en interopérabilité avec les forces militaires colombiennes.

Selon le communiqué du ministère colombien des Affaires étrangères, la formation vise à “refléter l’engagement, les bonnes relations et le travail conjoint entre les armées colombienne et américaine, à les former aux opérations stratégiques, médicales et tactiques” et à “renforcer leurs compétences”. et les préparer à réagir et à réagir de manière associée aux catastrophes humanitaires. “