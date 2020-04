Colombie – Gustavo Petro, leader de la gauche colombienne, annonce qu’il a un cancer

MADRID, 11 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le sénateur et ancien candidat à la présidentielle de 2010 et 2018 Gustavo Petro a annoncé qu’il souffrait d’un cancer de l’estomac dans une vidéo publiée par lui-même sur les réseaux sociaux après avoir voyagé à Cuba pour subir des tests qui ont conduit au diagnostic. Lundi prochain, il subira une opération chirurgicale pour retirer la tumeur.

“Après être allé à la Cour interaméricaine pour mon cas, j’ai décidé de me rendre à Cuba pour subir des examens de santé complets. Le 2 mars, on m’a diagnostiqué une maladie, un cancer au début de la jonction de l’œsophage avec l’estomac”, a expliqué Petro dans un enregistrement. cela ne dure pas deux minutes.

“Je suis retourné au pays pour obtenir un deuxième avis médical et après des analyses de laboratoire et des endoscopies, l’existence d’une blessure a été déterminée au même endroit. J’ai décidé de retourner à Cuba le 18 mars pour faire face à toutes les études et opinions médicales et prendre les miennes. Le lundi 13 avril au matin, je vais subir une nouvelle endoscopie cette fois avec une intervention chirurgicale pour essayer de retirer les tissus endommagés “, a-t-il déclaré.

“Si en raison de la délicatesse des tissus où se trouve la lésion, elle ne peut pas être complètement éliminée et si l’existence d’un cancer est confirmée, j’entrerai en chimiothérapie. En raison de l’existence de virus, mon confinement est et sera total”, a-t-il indiqué.

Petro fait référence à la pandémie de coronavirus qui, selon le dernier rapport officiel, a fait 2 473 personnes infectées et 80 morts en Colombie. De plus, il y en a 197 récupérés.