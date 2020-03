Colombie.- Ils demandent à changer le procureur qui enquête sur l’achat de votes aux élections de 2018 en raison de sa relation avec Duque

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Les organisations Transparency for Colombia et Dejusticia ont demandé ce lundi de retirer le procureur général Francisco Barbosa d’être à la pointe de l’enquête sur l’achat de votes dont le président, Iván Duque, aurait bénéficié lors des élections de 2018 pour son présumé liens personnels et professionnels avec le président colombien.

Au cours des enquêtes sur le meurtre au Brésil de l’éleveur et présumé trafiquant de drogue Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, une conversation a été interceptée entre lui et une autre personne, qui pourrait être l’ancien conseiller de l’ancien président Álvaro Uribe au Sénat María Claudia Daza, au cours de laquelle ils ont parlé de les tâches à accomplir lors du second tour des élections auquel Duque et Gustavo Petro ont été confrontés.

“Nous devons mettre les piles, nous devons chercher de l’argent pour passer sous la table et le déposer dans les départements”, a déclaré ‘Ñeñe’ Hernández, qui regrettait de ne pas avoir cette fois l’argent “qui a été volé à Vargas Lleras”, se référant à la Que Germán Vargas Lleras était vice-président pendant une partie du mandat de Juan Manuel Santos.

Après que le Bureau du Procureur a donné son feu vert pour ouvrir une enquête, l’ONG Dejusticia a mis en garde contre la proximité qui existe entre Barbosa et le président Duque, qui ont eu des liens professionnels et personnels par le passé.

C’est pourquoi Dejusticia a demandé à la Cour suprême de remplacer Barbosa par un procureur «ad hoc» qui «mène ces enquêtes sur la base d’une courte liste que le président Duque établit avec des personnes qui n’ont aucun lien avec sa campagne présidentielle ou avec son gouvernement. “

Pour sa part, Transparencia por Colombia a défendu qu’un problème de cette nature, le prétendu financement illégal d’une campagne présidentielle et les irrégularités électorales, “doivent être traités de la manière la plus transparente, opportune et proactive”.

Tel que rapporté par le journal ‘El Espectador’, Barbosa a annoncé au cours du week-end qu’il transférerait l’audio avec des milliers d’heures de conversations interceptées à ‘Ñeñe’ Hernández, à la Cour suprême et au Conseil électoral national, qui était faisant l’objet d’une enquête pour son implication présumée dans le meurtre d’Óscar Eduardo Rodríguez, fils de l’homme d’affaires Carlos Rodríguez, qui lui devait de l’argent.

Ces audios ont motivé le Bureau du Procureur à ouvrir les enquêtes appropriées pour élucider l’implication que Duque et Uribe auraient eu dans l’achat de votes pour le deuxième tour électoral de 2018 et qui a fini par placer le premier à la tête de Casa Nariño.

De son côté, Barbosa, qui a exercé les fonctions de conseiller présidentiel sur les questions des droits de l’homme au cours des deux premières années du gouvernement de Duque, a toujours défendu son indépendance et a assuré au cours du week-end que le parquet enquêterait “jusqu’aux dernières conséquences” a ” tout agent indépendamment du poste “, déjà en dehors de la police nationale, du bureau du procureur.

“Je n’ai aucun type d’ingérence ou de relation au-delà de ce que vous savez. Je n’ai aucun obstacle”, a défendu Barbosa devant les médias lorsqu’il a annoncé que les pourparlers ‘Ñeñe’ seraient envoyés aux autorités pour commencer les enquêtes.