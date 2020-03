Colombie – La Colombie dit qu ‘”il n’y a pas de bataille” avec l’ONU après ses rapports sur les droits de l’homme dans le pays

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

L’ambassadeur de Colombie auprès des Nations Unies, Guillermo Fernández de Soto, a assuré qu ‘”il n’y a pas de bataille” avec l’organisation internationale, malgré le malaise exprimé par le gouvernement d’Iván Duque par les récents rapports de l’ONU sur la situation de la Droits de l’homme dans le pays.

“Il n’y a pas de bataille ici. La relation est harmonieuse. Il y a toujours eu des divergences sur ces questions sensibles”, a déclaré le diplomate colombien dans des déclarations à Blu Radio.

Ainsi, De Soto a assuré que “la Colombie souhaite continuer à recevoir une collaboration dans le domaine des droits de l’homme pour progresser dans cette affaire”. “Il faut regarder vers l’avenir dans les relations avec l’ONU”, a-t-il dit.

La controverse la plus récente est due au rapport présenté par le rapporteur des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, Michel Forst, dans lequel il a désigné la Colombie comme le pays d’Amérique latine avec le plus grand nombre de militants tués par des acteurs étatiques et non étatiques, y compris entreprises nationales et transnationales.

La réaction de la Casa de Nariño est venue de la ministre de l’Intérieur, Alicia Arango, qui a déclaré qu’en Colombie, il y avait plus de morts par vol de téléphone portable que par le fait d’être des défenseurs des droits humains.

“Je regrette ce type de déclarations irresponsables, en particulier lorsqu’elles sont faites par un ministre en exercice”, a répondu Forst, dans des déclarations recueillies par le journal colombien “El Tiempo”.

Le Duke Executive a également exprimé son rejet du rapport présenté la semaine dernière par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, sur la Colombie lors de la 43e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Bachelet a dénoncé “la persistance de niveaux élevés de violence” en Colombie, indiquant que seulement en 2019 36 massacres ont été enregistrés, il a donc exhorté le gouvernement à s’attaquer aux “causes structurelles” et à persécuter les “auteurs intellectuels”.

“Je suis préoccupé par le fait qu’il y ait des inexactitudes et que la vérité ne soit pas dite sur des avancées aussi importantes que celle des plans de développement avec approche territoriale”, a déclaré Duque, qui a également constaté une “ingérence dans la souveraineté” de la Colombie par l’ONU pour dire que “la police doit aller au ministère de l’Intérieur”.

La Colombie subit une vague de violence depuis la signature en 2016 de l’accord de paix entre l’ancien cabinet de Juan Manuel Santos et les FARC principalement en raison de la lutte entre groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des affaires de l’ancienne guérilla.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme ont été tués, 86 d’entre eux en 2019 seulement, et 173 anciens guérilleros des FARC, dont 77 sont morts chaque année. passé