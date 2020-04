Colombie – La Colombie libère trois citoyens irlandais condamnés pour avoir enseigné aux FARC à fabriquer des explosifs

MADRID, 22 avr. (EUROPA PRESSE) –

La Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a décidé ce mardi d’accorder une libération conditionnelle à trois citoyens irlandais, membres présumés de l’IRA, condamnés en 2004 à 17 ans de prison pour délits de mensonge documentaire et collaboration avec les Forces armées révolutionnaires déjà dissoutes de Colombie (FARC) à qui il a enseigné la fabrication d’explosifs.

La Chambre d’amnistie et de grâce du JEP a retiré les accusations de mensonge documentaire et les a redéfinies comme des «mensonges personnels», un comportement plus proche des crimes politiques, afin que ces trois personnes puissent se prévaloir de l’amnistie que le Gouvernement a de Colombie alors que les FARC disparues ont été scellées après les accords de paix.

Les citoyens irlandais Martin John McCauley, Niall Terrence Connolly et Séamus O’Muineacháin avaient demandé la protection du JEP car “ils ont été condamnés en Colombie pour des actes liés au conflit armé”, avant le 1er décembre 2016.

Selon le JEP, McCauley, Connolly et O’Muineacháin, “sans intégrer les FARC, ils ont consciemment mené ou développé des activités qui l’ont en quelque sorte favorisé dans sa tentative de se rebeller contre l’ordre constitutionnel et juridique actuel”.

La résolution judiciaire, ont rapporté les médias colombiens, ajoute que cette collaboration “se manifeste dans la formation permanente des rangs de l’ancienne guérilla dans le maniement des armes et des explosifs, recherchant ainsi que les FARC disposent d’un avantage militaire incontestable”.

Bien que l’amnistie ait été accordée pour le crime de falsification documentaire, concernant les accusations de collaboration avec la guérilla dissoute, le JEP a indiqué qu’ils seront à nouveau étudiés pour ce qui est accordé la libération conditionnelle, mais, qualifie, “ils sera effective tant qu’elle n’est pas requise par une autre autorité judiciaire, auquel cas elle sera à votre disposition “.

McCauley, Connolly et O’Muineacháin ont été arrêtés en 2001 quelques instants avant de rentrer en Europe de Bogotá. Les autorités ont découvert qu’elles étaient entrées en Colombie des mois plus tôt avec des passeports britanniques et sous d’autres identités.

Lorsqu’elle a été consultée, l’ambassade du Royaume-Uni en Colombie a révélé que même si elle n’avait aucune trace de ces identités, ses photographies coïncidaient avec celles de trois membres de l’Armée républicaine irlandaise provisoire (PIRA), une division de l’IRA apparue dans les années 1960.

Après avoir découvert la présence de déchets pour la fabrication d’explosifs parmi les effets personnels de leurs bagages, ces trois personnes ont été traduites en justice et condamnées à des peines de 26 à 44 mois de prison pour un délit de falsification documentaire, qui seront par la suite sanctionnées, après appel du le parquet, 17 ans de prison pour avoir collaboré avec les FARC aujourd’hui disparus.