Colombie.- La justice transitionnelle reconnaît Unión Patriótica comme victime du conflit armé

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

La Juridiction spéciale pour la paix (JEP), l’organisme qui enquête sur les crimes commis par la guérilla des FARC et les forces de l’ordre public aujourd’hui disparues pendant le conflit armé en Colombie, a accrédité mardi le parti de l’Union patriotique (UP) en tant que victime au cours de ce processus en raison des meurtres et persécutions subies par les militants par les forces armées du pays.

Avec cette décision, le parti de gauche pourra participer à toutes les étapes du processus judiciaire et sera non seulement soumis à des reconnaissances et à des réparations, mais aura également le pouvoir de recommander et de demander les sanctions qu’il juge appropriées, dans le cas 006 du JEP par des autorités de l’État colombien

La Chambre de reconnaissance a expliqué que l’UP ses militants et sympathisants devaient faire face à “des agressions et menaces constantes”, ainsi qu’à “l’assassinat de ses membres”. En ce sens, le JEP dénonce que la formation de gauche a été forcée de rechercher des coalitions politiques au lieu de passer sous ses initiales en raison du manque de garanties et de sécurité pendant les processus électoraux.

Le JEP a rappelé que l’Union patriotique “est passée du statut de parti politique ayant le plus grand nombre de voix dans l’histoire d’une formation de la gauche démocratique du pays à la perte temporaire de son statut juridique” en 2002, ce qui, après l’arrêt, a récupéré.

Les allégations en faveur de l’UP ont expliqué que le harcèlement n’était pas seulement persécuté envers ses militants et avait nui à leurs résultats électoraux, mais avait également provoqué la “désintégration de leurs structures et réseaux de prosélytisme”.

Le cas JEP 006 étudie plus de 8 000 plaintes, dont 108 suspects potentiels d’avoir participé à des actes de violence ont déjà été identifiés et deux autres victimes ont été confirmées individuellement, a indiqué le journal “El Espectador”.

L’UP dénonce depuis des années le “génocide pour des raisons politiques” auquel elle a été soumise. Cette persécution contre ses dirigeants et sympathisants, a dénoncé le JEP, “avait pour but de défaire le parti et d’empêcher sa participation politique, ce qui constitue une attaque contre le pluralisme et la démocratie”.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme s’est également prononcée sur cette question en découvrant le déficit de justice contre la criminalisation de l’UP. Une impunité, a-t-il précisé, marquée par le désintérêt et l’incapacité du système judiciaire à apporter des solutions et des condamnations aux crimes commis durant ces années de conflit armé.

L’Union patriotique est née en 1985 dans le cadre d’une proposition de paix des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) déjà éteintes comme alternative politique aux armes.

Depuis lors, et comme l’a détaillé le Centre national pour la mémoire historique, la violence contre le parti et ses membres a fait plus de 4 100 morts, notamment les meurtres des candidats à la présidentielle Jaime Pardo Leal et Bernardo Jaramillo, ainsi que des centaines d’autres militants, entre maires, députés et conseillers.

Les Forces de sécurité d’État, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue ont été identifiés comme responsables de ce “génocide politique”, tel que défini par l’UP.