Colombie.- La lutte pour le contrôle du territoire revient aux plantations de mines Colombie

Le pays aspirait à être sans mines d’ici 2021, mais la montée de la violence retardera cet objectif.

MADRID, 11 avr. (EUROPA PRESSE) –

La Colombie mène une lutte renouvelée entre les nombreux groupes armés qui opèrent dans le pays – des guérilleros aux organisations criminelles – pour contrôler le territoire et les activités illégales qui s’y déroulent, ce qui a multiplié les mines antipersonnel et leurs victimes.

L’État colombien a mis fin à son conflit armé le plus important en 2016: la guerre avec les FARC. Mais, paradoxalement, la signature de l’accord de paix a fait place à une vague de violence car les autres groupes armés se réorganisent pour combler le vide laissé par l’ancienne première guérilla du pays.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a cinq conflits armés en cours, qui confrontent les forces gouvernementales aux guérillas de l’Armée de libération nationale (ELN) et de l’Armée populaire de libération (EPL), aux Forces d’autodéfense de Colombie. et avec la dissidence des FARC, ainsi que la guerre entre l’ELN et l’EPL.

La lutte entre les groupes armés n’est pas pour un simple contrôle territorial, mais pour saisir des entreprises lucratives telles que le trafic de drogue, l’exploitation minière illégale ou l’extorsion traditionnelle. Ash Boddy, directrice du programme HALO Trust en Colombie, explique dans une interview à Europa Press que l’objectif prioritaire est les cultures à usage illégal.

“On pense que l’augmentation du nombre de mines antipersonnel est due au fait qu’elles sont utilisées pour protéger les cultures contre une utilisation illicite qui sont éradiquées manuellement et nous pensons que l’augmentation du nombre de victimes des mines antipersonnel est due à de nouvelles mines dans ces cultures illicites “, explique Boddy.

Selon les données officielles, en Colombie, il y a plus de 11 800 victimes d’engins explosifs, qu’il s’agisse de mines antipersonnel ou autres. Depuis 2012, lorsque les négociations de paix avec les FARC ont commencé, il y a eu un déclin continu qui s’est arrêté en 2017, lorsque le rebond a commencé. Le CICR calcule qu’entre 2018 et 2019, il est passé de 221 à 352, ce qui fait en moyenne près d’une victime par jour.

Ana María Hernández, coordinatrice de l’Unité de contamination des armes du CICR en Colombie, convient qu ‘”il y a des départements qui sont très touchés par l’escalade des hostilités – en raison du conflit armé en tant que tel – et c’est là que le les victimes “de” contamination par les armes “, un concept qui fait référence à la fois aux mines antipersonnel,” activées par la présence, le contact ou la proximité de la victime “, et aux explosifs lancés ou à” détonation contrôlée “.

Les deux experts mentionnent Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño et Meta comme les départements colombiens les plus touchés par la présence de ces appareils. Cependant, le représentant du HALO Trust souligne que “les zones les plus touchées sont les municipalités des programmes de développement à vocation territoriale (PDET)”, lancés par le gouvernement dans le cadre du processus de paix.

DEUX COLOMBIAS

Hernández distingue “deux scénarios”, l’un dans lequel le conflit armé se poursuit et de nouveaux dispositifs sont placés, et l’autre dans lequel un déminage humanitaire de la “vieille contamination” est effectué. “En fait, en 2018, 2019 et 2020, où des accidents de contamination par les armes se sont produits, sont des endroits où le déminage humanitaire n’est pas effectué”, précise-t-il.

Boddy précise que << dans certaines parties du pays, les conditions de sécurité n'existent pas pour que le HALO Trust puisse poursuivre ses opérations de déminage humanitaire >>, bien qu’il continue de travailler là où il le peut, maintenant avec les restrictions associées à Covid-19. “Cela a affecté les communautés, qui l’ont accueilli et continuent de subir les conséquences de la présence de mines”, regrette-t-il.

La “nouvelle contamination” a fait grimper le nombre de victimes. Hernández souligne que “le problème des communautés n’est pas de savoir où se trouvent les engins explosifs, mais de savoir où se trouvent les lieux sûrs”, quelque chose qu’ils ont déjà contrôlé dans les anciennes zones de conflit, pas où la violence a été réactivée.

“Nous constatons avec inquiétude que les victimes sont des populations paysannes, des personnes qui travaillent dans des zones cultivées ou qui vont pêcher ou chasser et qui ne savent pas que ces zones sont affectées par la présence d’engins explosifs”, explique le responsable du CICR. .

PLAIES PHYSIQUES ET ÉMOTIONNELLES

Boddy dénonce que “les mines antipersonnel ont un impact dévastateur sur la population civile”. “Les conséquences vont de la mort à des blessures physiques graves”, telles que des brûlures, des fractures et des amputations, et “il y a évidemment un très grand traumatisme” qui nécessite une attention psychosociale, a ajouté Hernández.

L’employé du CICR souligne qu’il y a également des «victimes indirectes», «des proches ou des personnes qui étaient présentes au moment de l’accident, car elles peuvent également avoir des dommages émotionnels, et cela peut durer longtemps».

En outre, comme la grande majorité des victimes de la “contamination par les armes” sont des hommes adultes, “en âge de produire”, “cela affecte le tissu familial, de sorte que les femmes ou les enfants plus âgés se retrouvent à la tête du ménage car (…) les blessures physiques ne lui permettent pas de travailler au travail. “

Une autre “victime indirecte” sont les communautés proches des sites minés. Dans certains cas, la présence de mines antipersonnel “peut bloquer l’accès aux services de base, entraver l’arrivée de projets productifs, la restitution et le titrage des terres et le retour des populations déplacées”, illustre Boddy.

Dans les situations les plus extrêmes, ils décident de se limiter à éliminer directement le risque d’explosion d’une bombe. Le CICR estime qu’en 2019 seulement, quelque 27 600 personnes ont dû s’enfermer chez elles en raison de la présence de groupes armés et d’explosifs. Dans certains endroits, comme Chocó, des populations entières étaient confinées.

COMPORTEMENT SÉCURITAIRE

En Colombie, les personnes touchées par les mines antipersonnel “sont considérées comme des victimes à vie en vertu de la loi et doivent recevoir des soins médicaux – chirurgicaux et de réadaptation physique -“, estime Hernández.

Pour cette raison, le CICR se concentre sur les soins aux «personnes qui subissent de très légers dommages psychologiques ou physiques», car «souvent, elles ne pénètrent pas dans le radar». “Il y a là un travail très important pour rendre visibles toutes les victimes de contamination par des armes à feu” et pour accéder à leurs droits, dit-il.

Pour inverser la tendance, souligne Hernández, il est essentiel “de travailler avec les communautés afin qu’elles sachent quels comportements sécuritaires elles doivent adopter pour éviter d’être victimes”. À cet égard, l’information qu’ils peuvent partager entre leurs membres et avec d’autres populations sur les lieux contaminés et propres est vitale.

VERS LA DÉTERMINATION TOTALE

Le pays a déjà déminé 6,7 kilomètres carrés d’engins explosifs et son objectif est que les 1,1 million de kilomètres carrés du territoire colombien soient complètement exempts de mines antipersonnel d’ici 2021.

Boddy estime que “l’objectif général du déminage est possible”, même s’il estime que “l’échéance de 2025 pourrait être plus réaliste”, compte tenu du fait que “les conditions de sécurité varient”.

Hernández estime également qu’atteindre 2021 est “un défi très important pour le pays, car beaucoup a déjà été accompli dans les zones assignées mais il y a d’autres zones très touchées par le conflit armé où ces opérations de déminage ne peuvent pas être menées”.

Le porte-parole du HALO Trust estime qu’actuellement “les principaux défis sont les changements dans la sécurité et le manque de cartes indiquant où se trouvent les mines antipersonnel”. Ce n’est que “lorsque nous pourrons y avoir accès que nous pourrons trouver et détruire des mines antipersonnel”, souligne-t-il.