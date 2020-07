Colombie.- La «  main droite  » d’un des commandants de la guérilla ELN décède lors d’une opération militaire

MADRID, 4 juil. (EUROPA PRESS) –

Le président colombien Iván Duque a annoncé samedi la mort de ce qui est considéré comme la «main droite» d’alias «Pablito», l’un des commandants de la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN).

Le défunt serait «Dumar» ou «Culebrito», assistant de «Pablito», membre du commandement central de la guérilla et l’un de ses principaux dirigeants.

Duque a souligné qu’il s’agit d’un « coup fondamental pour la défense de la légalité ». Il a également souligné qu’il s’agissait d’une opération énergique contre « la mafia, le crime, le terrorisme », selon le journal colombien « El Tiempo ».

La guérilla est décédée sous l’action des forces publiques et a été l’auteur d’enlèvements, d’actes terroristes et du meurtre de dirigeants sociaux, selon Duque. Il a également participé à la planification et à l’exécution de l’attaque contre l’École générale des cadets de Santander, qui a fait 22 morts en janvier 2019.

« Je félicite les héros de la Colombie qui, une fois de plus, affrontent le terrorisme avec force. C’est une autre preuve que celui qui le fait paie pour cela », a déclaré Duque.