Colombie.- L’armée colombienne renforce la sécurité à la frontière entre Antioquia et Chocó après les plaintes des FARC

MADRID, 28 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’armée colombienne a renforcé la sécurité dans la zone rurale qui sert de frontière entre les départements d’Antioquia et de Chocó, dans le nord-ouest du pays, après les FARC, le parti politique issu de la guérilla disparue, a dénoncé la présence de présumés membres des Forces d’autodéfense de Colombie (AGC)

La Force alternative révolutionnaire commune (FARC) a dénoncé dimanche dans un communiqué que dans la jungle qui comprend les villes d’Urrao, Mandé et Puntas de Ocaido “il y a une forte présence d’au moins 200 paramilitaires avec des insignes de l’AGC”.

La formation de gauche a indiqué que la population locale, composée de paysans, d’indigènes, d’ascendance africaine et d’anciens guérilleros des FARC, avait été menacée par ces hommes “avec des armes et de la violence, pour établir un ordre de pouvoir parapublic”.

En outre, il a accusé le gouvernement de ne pas protéger ces communautés, malgré le fait que le Bureau du Médiateur lui-même avait émis un “avertissement précoce” le 17 avril “pour menaces et intimidations contre la population civile” dans cette zone.

Au cours des dernières heures, l’Organisation indigène d’Antioquia (OAI) a dénoncé le fait que quelque 70 familles autochtones du peuple Embera-Eyábida vivant à Urrao “ont été forcées de quitter leur communauté, depuis vendredi dernier, le 24 avril, pour sauvegarder la vie”.

De même, l’OAI a averti qu’un millier d’autres familles des réserves indigènes de la Valle de Perdidas et d’Andabú sont “à haut risque” en raison de la présence de groupes armés sur place.

Ainsi, les FARC ont exhorté l’exécutif à s’acquitter de son “obligation” de protéger ces personnes “sans plus tarder” et, en tout état de cause, ont demandé au ministère public “des actions énergiques pour les actions et omissions évidentes du gouvernement, qui continuent exposant ces communautés à des risques élevés. “

Le commandant de la septième division de l’armée, le général Juan Carlos Ramírez, a assuré que les forces armées avaient reçu ces plaintes et lancé une opération spéciale.

“En plus des troupes qui se mobilisent par voie terrestre vers ces points, il est ajouté qu’au cours des dernières heures, nous avons mené des opérations aériennes sur ce secteur pour attaquer ces groupes armés”, a déclaré le général Ramírez sur Blu Radio.

La Colombie subit une vague de violence en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour prendre le contrôle du territoire et les affaires des FARC après la disparition des guérilleros suite à la signature en 2016 d’un accord de paix.