Colombie.- Le gouvernement colombien nommera deux “promoteurs de la paix” en signe d’ELN

MADRID, 29 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement colombien a nommé deux “promoteurs de la paix” comme un “geste de paix” envers la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) ce dimanche. Ceux qui ont été choisis sont les anciens guérilleros de l’ELN, Felipe Torres et Francisco Galán, maintenant détenus.

Selon le journal colombien ‘El Tiempo’, l’exécutif colombien cherche à contribuer par ses connaissances et son expérience à la structuration de stratégies et d’actions pour la construction de la paix, de la coexistence et de la réconciliation. Ce dimanche même, le commissaire à la paix, Miguel Ceballos, pourrait officiellement faire rapport de la mesure.

Depuis que Torres a quitté la guérilla, Torres et Galán ont travaillé sur des processus qui contribuent à mettre fin au conflit non seulement avec l’ELN, mais avec d’autres groupes en dehors de la loi.

Dans le cas de Galán, arrêté fin février pour un enlèvement massif de l’ELN, la résolution exécutive demandera la levée du mandat d’arrêt afin qu’il puisse s’acquitter de sa nouvelle tâche.

Pour le moment, il n’y a pas de voie pour un dialogue ouvert avec l’ELN, mais le gouvernement considère qu’il est important “d’avancer dans la construction de processus qui génèrent la tranquillité dans la région et qui facilitent la mise en œuvre des accords et suscitent des gestes de volonté de paix”.