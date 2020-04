Colombie.- Le négociateur ELN défend l’intérêt de la guérilla pour les négociations et demande au gouvernement des “gestes” de paix

MADRID, 17 avr (EUROPA PRESSE) –

Le négociateur de paix de l’Armée de libération nationale (ELN), Israël Ramírez Pineda, a défendu l’intérêt des guérilleros pour parvenir à un accord avec le gouvernement, mais a à son tour demandé des “gestes” aux autorités pour que Un consensus peut être obtenu, par exemple en empêchant les tueurs à gages et les paramilitaires d’agir contre eux en tant qu ‘”armées privées”.

“Malgré le fait que le gouvernement ait gelé les pourparlers, nous avons toujours gardé les canaux ouverts. Ils doivent faire le pas et s’asseoir pour parler. Il y a une urgence pour un cessez-le-feu et quoi que ce soit qui concerne l’ELN, nous maintenons cette disposition et nous espérons la même disposition de l’autre partie “, at-il dit.

Pineda, également connu sous le nom de «Pablo Beltrán», a eu un dialogue avec le journal «El Espectador», où, entre autres, il a justifié l’utilisation de mines antipersonnel, expliquant qu’elles sont un «mécanisme de défense» pour leurs territoires, depuis il s’agit de “survie dans la guerre” face aux attaques des paramilitaires et de l’armée.

“Le gouvernement doit conclure un cessez-le-feu et des groupes alliés ou proches, tels que le Gulf Clan et d’autres groupes paramilitaires, qui dans les territoires se sont habitués à être des armées privées”, a-t-il demandé.

En ce sens, “Beltrán” a fait référence à un épisode dans lequel un commandant de l’armée colombienne en charge de la région de Catatumbo, dans le nord-est du pays, a publiquement assuré que s’il fallait “sicariser” pour mettre fin à l’ELN, “C’est à cela que servait le gang” Los Pelusos “”, faisant référence à une scission du groupe de guérilla déjà démobilisé de l’Armée populaire de libération (APL).

“Le gouvernement est un spécialiste de la question, il ne leur est jamais venu à l’idée de proposer quoi que ce soit”, a déclaré Beltrán, se référant aux critiques que l’ELN a reçues pour ne pas avoir mis fin aux enlèvements et aux détentions illégales de civils.

En ce sens, le négociateur de la guérilla a expliqué que les commandants supérieurs de l’ELN ont ordonné la libération des mineurs qui, a-t-il expliqué, ne faisaient pas partie des rangs de la guérilla, mais ont plutôt effectué “des tâches d’espionnage pour la police et l’armée “sur leurs territoires.

‘Beltrán’ a également expliqué les raisons pour lesquelles les guérilleros ne reconnaissent pas les deux nommés par le gouvernement comme médiateurs, Gerardo Antonio Bermúdez, alias ‘Francisco Galán’, et Carlos Arturo Velandia, alias ‘Felipe Torres’.

“Ils ont publiquement cessé d’être l’ELN, s’ils cessent d’être membres, nous n’allons pas bien voir que maintenant le gouvernement les nomme leur chaîne avec l’ELN”, a fait valoir ‘Beltrán’, qui approuve la figure de Juan Carlos Cuellar, délégué de l’ELN actuellement en prison.

“Beltrán” a également souligné qu’il existe des forces extérieures qui influencent le processus, comme Washington, “avec des intérêts de guerre dans cette partie du continent contre le Venezuela”.

“Dans l’ELN, il y a suffisamment de cohésion pour négocier la paix. Nous disons: nommez vos délégués et tout le reste peut être discuté à une table de négociation”, a-t-il déclaré.

Le dernier dialogue de paix avec l’ELN, qui a commencé en février 2017 avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, a éclaté deux ans plus tard, avec Duque à la présidence, après l’attaque de guérilla contre une école de cadets à Bogotá. , qui a fait 22 morts et environ 90 blessés.

Pour l’instant, il n’y a pas de canal de dialogue ouvert avec l’ELN, mais le gouvernement considère qu’il est important “d’avancer dans la construction de processus qui génèrent la tranquillité dans la région et qui facilitent la mise en œuvre des accords et suscitent des gestes de volonté de paix”.