Colombie.- Le parquet colombien détient l’un des cinq Colombiens les plus recherchés par Interpol

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le bureau du procureur général de Colombie a annoncé jeudi l’arrestation de l’un des cinq Colombiens les plus recherchés par Interpol, Nureidy Manyoryt Montaño Muñoz, accusé, entre autres, de diriger un gang criminel en Argentine.

Après l’arrestation, qui a été effectuée en collaboration avec le bataillon de la police militaire de la treizième brigade de l’armée, Montaño Muñoz restera en prison jusqu’à ce que les procédures bureaucratiques pertinentes soient traitées pour son extradition vers l’Argentine, le pays dans lequel était recherché.

En octobre 2019, a rapporté le journal colombien “ El Tiempo ”, Interpol a publié une circulaire rouge contre lui, ce qui signifie sa recherche et sa capture dans les 194 pays qui composent la police internationale.

La femme est totalement étrangère aux autorités. Selon la circulaire publiée par Interpol, Montaño Muñoz, 35 ans, est originaire de Bogotá et est persécuté pour vol et appartenance à un gang armé et association illicite.

De leur côté, les autorités argentines ont assuré, grâce au fait qu’elles ont écoutes, audios et une série d’enquêtes, qu’elles seraient impliquées dans différentes affaires illégales, telles que la direction d’un gang criminel spécialisé dans les vols avec violence, depuis mars 2018.