Colombie.- Le parquet colombien enquêtera sur le voyage à bord d’un avion de l’armée du présumé narco ‘Ñeñe’ Hernández

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Le Bureau du procureur de Colombie a nommé mardi quatre procureurs pour enquêter sur les irrégularités en autorisant l’éleveur de bétail décédé et le trafiquant de drogue présumé Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández à utiliser un avion de l’armée comme moyen de transport.

L’ouverture de cette enquête intervient quelques jours après l’ouverture d’une autre enquête sur sa possible participation à un complot de fraude électorale qui éclabousserait le locataire actuel de Casa Nariño, Iván Duque, et l’ancien président Álvaro Uribe.

La publication d’une série de photographies sur les réseaux sociaux a obligé l’armée à sortir pour reconnaître que le fermier, également enquêté pour son implication présumée dans le meurtre du fils d’un homme d’affaires local, s’est rendu en mars 2019 dans l’un des leurs avions pour se rendre à Valledupar depuis Aguachica, villes du département de César, au nord de la Colombie.

L’armée elle-même a confirmé par une déclaration que pendant ce vol le commandant de la cinquième brigade d’alors, le général Óscar Rey, voyageait dans l’avion, qui aurait reçu une «demande personnelle» de «Ñeñe» Hernández pour être transféré au “réunion de sécurité” que les commandants militaires avaient organisée avec les éleveurs et les commerçants, et à laquelle il participerait également.

Pour sa part, l’ancien ministre de la Défense Guillermo Botero a démenti cette semaine qu’il n’avait reçu “aucune demande” ou n’avait eu aucune rencontre avec Hernandez et a insisté sur le fait que l’avion qui apparaît sur les photos n’était pas “au service du transfert officiel du ministère”. “dont il était propriétaire entre 2018 et 2019.

Maintenant, le bureau du procureur doit décider si les commandants militaires ont encouru un certain type de crime et, dans l’affirmative, pourraient encourir des sanctions allant de la récusation et de l’expulsion aux amendes millionnaires, comme le rapporte le journal colombien. ‘Le spectateur’.

La nouvelle controverse entourant «Ñeñe» a eu lieu quelques jours après que le bureau du procureur eut entamé un suivi des enquêtes sur les autres affaires dans lesquelles il aurait été impliqué, comme l’achat de votes dans le nord de la Colombie pour remporter la victoire. de Duque aux élections générales de 2018 et dans le meurtre d’Óscar Eduardo Rodríguez, fils de l’homme d’affaires Carlos Rodríguez, qui, selon certains médias, devait de l’argent à Hernández.

Au cours de l’enquête, une conversation a été interceptée au cours de laquelle Hernández et une autre personne, qui pourrait être la conseillère Uribe récemment démissionnaire au Sénat María Claudia Daza, ont parlé des mesures à prendre lors du deuxième tour des élections auquel Duque et Candidat social-démocrate Gustavo Petro.

“Nous devons mettre les piles, vous devez chercher de l’argent pour passer sous la table et le déposer dans les appartements”, a déclaré ‘Ñeñe’ Hernández, qui regrettait de ne pas avoir cette fois l’argent “qui a été volé à Vargas Lleras”, se référant à C’était le vice-président Germán Vargas Lleras pendant une partie du mandat de Juan Manuel Santos.

L’un de ces départements serait celui de La Guajira, sur les rives de la mer des Caraïbes, comme “Ñeñe” l’a dit dans les audios en nommant “Iván” et “Uribe” comme responsables de son envoi vers les villes de Manaure, Uribía, Riohacha et Maicao pour “gagner” dans cette région.

Ce n’est pas la première fois que de prétendues menaces se font jour dans la région des Caraïbes pour faire gagner Duque. En février dernier, l’ancienne députée conservatrice Aída Merlano, arrêtée au Venezuela après s’être échappée de la justice colombienne, a dénoncé à Caracas qu’elle faisait partie d’un plan créé par des familles influentes du pays, le Gerlein et le Char, pour remporter la victoire du chef de l’État colombien, qu’il a accusé d’être derrière les plans de l’assassiner pour toutes les informations dont il dispose à ce sujet.