Colombie.- L’OEA demande à la Colombie de “multiplier” les mesures de protection des militants face à la vague de meurtres

MADRID, 30 mars (EUROPA PRESS) –

La mission de l’Organisation des États américains (MAPP / OEA) pour soutenir le processus de paix en Colombie a exhorté le gouvernement d’Iván Duque à “multiplier” les mesures de protection des militants face à la vague de meurtres contre eux, qui fait partie de la violence croissante dans le pays.

<< La MAPP / OEA appelle l'État colombien à multiplier les mesures de prévention et de protection des dirigeants sociaux et de la population civile qui habite les zones fortement touchées par la violence et les inégalités, reconnaissant leur préoccupation et les diverses initiatives mises en œuvre à ce jour "at-il dit dans un communiqué.

Selon les calculs de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), une organisation liée à l’OEA, << au moins 24 défenseurs des droits humains, dirigeants sociaux, communautaires, autochtones ou d'ascendance africaine >> ont été assassinés en Colombie jusqu’à présent cette année. .

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, le pays a subi un rebond de la violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, parmi eux trafic de drogue.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 ex-guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que les chiffres seraient beaucoup plus élevés.

L’OEA a également appelé l’attention sur “les effets persistants sur diverses communautés du pays en raison du conflit armé et de la criminalité, au milieu des énormes défis et menaces posés par Covid-19”.

Plus précisément, il a souligné “une augmentation des tensions sociales dans le contexte de l’éradication forcée des cultures illicites dans des régions telles que Caquetá, Putumayo et Catatumbo, où la mort a été regrettable”.

Pour cette raison, “en ces heures difficiles”, l’OEA a réitéré son appel aux groupes armés pour qu’ils “cessent toutes sortes de dommages contre la population civile, les infrastructures et l’environnement, ainsi que le respect de l’intégrité de la santé, de la santé et humanitaire, public et privé, qui travaille sans relâche pour faire face à l’urgence sanitaire. “

Le bloc régional a également exhorté “la société colombienne dans son ensemble à donner la priorité à la coexistence pacifique, au bien collectif, à la solidarité et au respect des droits fondamentaux”.

En outre, il a souligné “les efforts déployés par les autorités pour prévenir et contrer les effets de Covid-19” et les a encouragés à “mettre à disposition les ressources et les actions nécessaires pour servir les populations qui, dans les circonstances actuelles, sont vulnérables à la fois le virus et les effets de la violence et des inégalités. “